Токаев поговорил с эмиром Катара после атаки Ирана на базы США в Катаре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара после атаки Ирана на базы США на территории Катара, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, Токаев выразил полную солидарность и поддержку народу Катара в сложной ситуации.

Президент отметил политическую мудрость Эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, благодаря которой удалось значительно снизить напряженность. Катар под его сильным руководством играет особую роль в решении самых сложных проблем региона.

Главы государств условились о продолжении контактов на самом высоком уровне, в том числе в рамках предстоящего визита Эмира в Казахстан.

Напомним, в минувшие выходные США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. В МИД Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

Позже Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре. Также была атакована база США в Ираке. После этого ряд стран закрыли воздушное пространство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сразу после этого МИД Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока, особенно в Катар и ОАЭ.

Несмотря на ответ Ирана, президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем. По его словам, страны объявят о нем в ближайшие 24 часа.

А сегодня Иран и Израиль подтвердили информацию о прекращении огня.

К слову, позже стало известно, что президент Ирана позвонил эмиру Катара и выразил сожаление из-за ущерба, нанесенного в результате удара по американской авиабазе Аль-Удейд. В Катаре же заявили, что страна осуждает иранскую атаку на авиабазу США, считают ее грубым нарушением суверенитета и воздушного пространства, а также международного права и устава ООН.