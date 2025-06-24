Армия Израиля заявила, что военная кампания против Ирана не завершена

Несмотря на прекращение огня, операция Израиля против Ирана полностью не завершена. Об этом говорится в официальном заявлении в Telegram-канале ЦАХАЛ, передает NUR.KZ.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что впереди у страны еще много трудностей.

Сегодня начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир провел оценку ситуации с членами Форума Генерального штаба после начала прекращения огня с Ираном.

"Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончена. Мы вступаем в новый этап, основанный на достижениях текущего. Мы отбросили ядерный проект Ирана на годы назад, и то же самое касается его ракетной программы", - заявил Эяль Замир.

Он похвалил действия израильских военных и командования тыла.

"Несмотря на феноменальное достижение — мы должны твердо стоять на ногах. Впереди еще много испытаний. Мы должны оставаться сосредоточенными, нет времени почивать на лаврах.

Теперь фокус смещается обратно в Газу — чтобы вернуть заложников домой и свергнуть режим ХАМАС. Я горжусь тем, что мне выпала честь командовать организацией в этот период", - заключил он.

Напомним, сегодня Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном.

"Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его", написал Трамп.

По сообщениям СМИ, иранская сторона подтвердила информацию.

Позже советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своих целей в операции против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом согласен на прекращение огня.

Однако далее в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия зафиксировала новые ракетные пуски с иранской территории. СМИ сообщили, что министр обороны Израиля приказал ответить Ирану на нарушение перемирия.

Вскоре после заявления о достигнутом перемирии президент США Дональд Трамп предостерег Израиль от новых ударов по Ирану.