Иран атаковал американские базы в Катаре и Ираке (видео)

Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре - сообщили по государственному телевидению страны, пишет РИА Новости. Также была атакована база США в Ираке.

Издание со ссылкой на информагенство Tasnim сообщает, что операция против баз США носит название "Хорошая весть о победе".

По информации МО Катара, иранские удары не привели к жертвам.

Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре и 1 ракету по американской базе в Ираке, пишет ТАСС со ссылкой на Ynet.

Также ВС Ирана подтвердили нанесение удара по военной базе США Аль-Удейд в Катаре.

По информации РБК, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана опубликовал заявление после ракетного обстрела американской базы в Катаре.

"Послание решительных действий сынов нации в вооруженных силах ясно и недвусмысленно для Белого дома и его союзников: "Исламская Республика Иран, полагаясь на Всемогущего Бога и опираясь на верующий и славный народ исламского Ирана, не оставит без ответа ни одно посягательство на её территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность ни при каких обстоятельствах", - заявили в КСИР.

Свежая публикация по теме: Бахрейн закрыл воздушное пространство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Издание также опубликовало реакцию МИД Катара на произошедшее.

Как заявили в ведомстве, удар Ирана стал вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций.