"В яблочко": Трамп заявил о "монументальном ущербе" ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп на странице в социальной сети Truth Social заявил о том, что американский удар уничтожил ядерные объекты Ирана, передает NUR.KZ.

"Монументальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение - это точный термин!" - написал он.

По словам Трампа, спутниковые снимки говорят о том, что самый большой ущерб был нанесен гораздо ниже уровня земли.

"В яблочко!" - заключил американский лидер.

Атака США по ядерным объектам Ирана

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал бомбардировку США ядерных объектов Ирана прямой угрозой миру и безопасности. А конгрессвумен Александрия Окасио-Кортесзаявила, что атака по Ирану является основанием для импичмента.

А в МИД Казахстана подчеркнули, что в результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных "в нашей части мира".

В свою очередь правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" осудило удары США по ядерным объектам Ирана и пообещало поддержать Тегеран. Между тем, стало известно, что администрация Трампа готовится к возмездию со стороны Ирана в ближайшие 48 часов.

Президент Дональд Трамп минувшей ночью в соцсетях сообщил, что не исключает смену режима в Иране. Тем временем постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обратился к Совету безопасности организации с призывом принять меры против США и Израиля.

Сегодня сообщалось, что после атак на иранские ядерные объекты, поддерживаемые Ираном формирования могут нанести удары по базам США в Ираке и Сирии.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прилетел в Москву. Он планирует провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить сложившуюся ситуацию.

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