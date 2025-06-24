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    "Не сбрасывайте бомбы": Трамп предостерег Израиль от новых ударов по Ирану

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

    Сегодня, 24 июня, вскоре после заявления о достигнутом перемирии президент США Дональд Трамп предостерег Израиль от новых ударов по Ирану, передает NUR.KZ

    "Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете - это серьезное нарушение. Верните своих летчиков домой, немедленно!", - написал Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

    Добавим, позже в новом посте Трамп заявил, что Израиль не собирается атаковать.

    "Израиль не собирается атаковать Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой, одновременно сделав дружественный "самолетный сигнал" Ирану. Никто не пострадает, прекращение огня в силе!" - написал Трамп.

    Напомним, Дональд Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном.

    "Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его", написал Трамп.

    По сообщениям СМИ, иранская сторона подтвердила информацию.

    Позже советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своих целей в операции против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом согласен на прекращение огня.

    Однако далее в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия зафиксировала новые ракетные пуски с иранской территории. СМИ сообщили, что министр обороны Израиля приказал ответить Ирану на нарушение перемирия.

    Отметим также, МИД РК сделало заявление в связи с резким осложнением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. Казахстанцев попросили пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.

    А в пресс-службе Минтранспорта заявили, что в ряде стран ограничено либо закрыто воздушное пространство - казахстанские авиакомпании приостановили некоторые рейсы на Ближний Восток.

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