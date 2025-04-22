Bloomberg: США вводят пошлины в 3521% против ряда азиатских стран

США хотят ввести новые пошлины до 3521% на импорт солнечных панелей из Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Малайзии, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство Bloomberg.

"США установили новые пошлины в размере 3521% на импорт солнечной энергии из четырех стран Юго-Восточной Азии, что принесло выгоду отечественным производителям, но усилило факторы, уже угрожающие развитию возобновляемой энергетики в стране", - сообщает агентство, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что исследование, проведенное американскими производителями в сфере торговли, выявило, что солнечные панели, произведенные в Таиланде, Камбодже, Вьетнаме и Малайзии, продаются на рынке США по заниженным ценам. Выяснилось, что азиатские производители получали прибыль благодаря государственным субсидиям, а затем продавали свою продукцию американским компаниям по ценам ниже себестоимости.

В итоге новые пошлины нацелены на то, чтобы поддержать производителей аналогичного оборудования в США. Однако это решение, как пишет издание, может негативно сказаться на местных разработчиках систем возобновляемой энергии, которые долгое время использовали недорогую импортную продукцию.

Новые пошлины будут применяться в дополнение к уже введенным американской стороной, отмечает агентство.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. На днях Дональд Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - теперь до 145%.

Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам.

Накануне стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

Позже американские СМИ писали, что президент США Дональд Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

После этого Китай выступил с заявлением и требовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами.

Недавно Пекин также резко осудил страны, заключающие торговые соглашения с США в ущерб Пекину, пообещав принять ответные меры.