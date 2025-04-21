Китай пригрозил контрмерами странам, заключающим сделки с США в ущерб Пекину

Пекин резко осудил страны, заключающие торговые соглашения с США в ущерб Пекину, пообещав принять ответные меры, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает издание, Китай предостерег своих торговых партнеров от поддающихся давлению США ограничений торговли с Китаем в обмен на освобождение от "ответных" пошлин президента Дональда Трампа.

Комментируя недавние сообщения СМИ о планах США использовать переговоры по тарифам для изоляции экономики Китая, представитель Министерства торговли Китая заявил, что такой подход может навредить всем сторонам.

"Поиск временной личной выгоды за счет других - в обмен на так называемые льготы - это то же самое, что просить у тигра его шкуру. В конечном итоге это ничего не даст и может навредить и другим, и себе.

Китай решительно выступает против любой страны, которая достигнет соглашения за счет интересов Китая. Если возникнет такая ситуация, Китай решительно примет ответные контрмеры", - цитирует издание заявление представителя Минторговли страны.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. На днях Дональд Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - теперь до 145%.

Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам.

Накануне стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

Позже американские СМИ писали, что президент США Дональд Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

Администрация Трампа планирует использовать переговоры с более чем 70 странами, чтобы попросить их запретить Китаю поставлять товары через их страны, не допустить размещения китайских производств на своих территориях, чтобы избежать американских тарифов, и "не поглощать дешевые промышленные товары Китая", говорится в материале издания.

После этого Китай выступил с заявлением и требовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами.