Назначена дата новых переговоров России и США по Украине

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф анонсировал новые переговоры США и России по ситуации в Украине - они пройдут в Саудовской Аравии в это воскресенье, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Соответствующее заявление Уиткофф сделал в эфире телеканала Fox News.

По его словам, 23 марта в Джидде представители России и США обсудят детали договоренностей, достигнутых по итогам переговоров президентов двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа.

США ожидают, что Украина поддержит эти договоренности, заявил Уиткофф, уточнив, что проект соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой затрагивает удары по инфраструктуре в целом, а не только по энергетике.

По его словам, стороны согласовали два ключевых аспекта — прекращение ударов по энергетической и иной инфраструктуре, а также в акватории Черного моря.

Спецпосланник Трампа добавил, что контакты Москвы и Вашингтона по конфликту на Украине приносят "позитивные результаты".

Ожидается, что делегацию США на встрече возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц.

Напомним, вчера вечером состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров продлилась полтора часа. Представитель аппарата Белого дома отмечал, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".

По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Также Путин назвал Трампу ключевое условие "недопущения эскалации" в войне с Украиной.

Заявление о прошедших переговорах опубликовала и пресс-секретарь Белого дома.

Сам Трамп назвал прошедшие переговоры "хорошими и продуктивными", о разговоре со своим российским коллегой американский лидер высказался в соцсетях.

О переговорах высказался и глава Украины Владимир Зеленский. Он считает, что Россия продолжит наносить удары по Украине, а главная цель Путина в переговорах - ослабление украинской армии. А позже Зеленский заявил, что, несмотря на приказ Путина, ночью Украину атаковали "шахеды".

Отметим, что на разговор Трампа и Путина отреагировал также глава Казахстана.

Добавим также, что 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли первые переговоры США и России по урегулированию ситуации в Украине.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одной встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь.

Подробнее об итогах тех переговоров можно почитать здесь.