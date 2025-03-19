Трамп опроверг заявление Кремля о требованиях Путина

Президент США Дональд Трамп опроверг слова российской стороны о том, что глава РФ Владимир Путин в разговоре с Трампом потребовал остановить помощь Украине.

Вчера по итогам разговоров президентов США и России пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале опубликовала заявление. Как рассказали в Кремле, в разговоре с Трампом Путин указал, что "ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".

Однако Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Путин в разговоре не выдвигал требования о немедленном прекращении помощи Украине. Перевод его слов приводит РБК.

"Мы не говорили о помощи вообще. Мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждалась", — заявил глава США, отвечая на вопрос о требовании Путина прекратить помощь Киеву.

Также он опроверг участие американских военных в конфликте, подчеркнув, что это могло бы привести к третьей мировой войне. По словам Трампа, у России сейчас есть преимущество в боевых действиях, поскольку ее войска окружили около 2,5 тыс. украинских военных.

"Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим", — добавил Трамп.

Напомним, вчера вечером состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров продлилась полтора часа. Представитель аппарата Белого дома отмечал, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".

По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным.

Также Путин назвал Трампу ключевое условие "недопущения эскалации" в войне с Украиной.

Заявление о прошедших переговорах опубликовала пресс-секретарь Белого дома.

"Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией", - написала Ливитт.

Сам Трамп назвал прошедшие переговоры "хорошими и продуктивными", о разговоре со своим российским коллегой американский лидер высказался в соцсетях.

О переговорах высказался глава Украины Владимир Зеленский. Он считает, что Россия продолжит наносить удары по Украине, а главная цель Путина в переговорах - ослабление украинской армии. А позже Зеленский заявил, что, несмотря на приказ Путина, ночью Украину атаковали "шахеды".

Отметим, что на разговор Трампа и Путина отреагировал также глава Казахстана.