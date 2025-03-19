"Эта ночь не стала исключением": Зеленский заявил об ударах по Украине, несмотря на приказ Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что этой ночью по Украине было нанесено несколько ударов, несмотря на приказ Путина, передает NUR.KZ.

По словам украинского президента, сегодня ночью в нескольких областях Украины работало ПВО, было зафиксировано около 40 "шахедов".

"К сожалению, есть попадание и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской.

Именно такие ночные атаки России рушат нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что нужно и дальше давить на Россию ради мира", - написал Зеленский.

Он заявил, что Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы ответный мир отверг любые попытки Путина затянуть войну, считает украинский лидер.

"Санкции против России. Помощь Украине. Укрепление союзников в свободном мире и работа по гарантиям безопасности. И только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", - заключил Зеленский.