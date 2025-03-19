Зеленский отреагировал на разговор Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге прокомментировал разговор Трампа и Путина о перемирии в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

Зеленский заявил, что Киев поддерживает предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, Украина всегда поддерживала позицию "не бить любым оружием по энергетике".

Тем не менее, Зеленский считает, что Россия хочет продолжать наносить удары по Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

"Вот что мы видим. Ну, так легко мы это не дадим делать. Я считаю, всем нужно давить, чтобы был устойчивый мир. Если президент Трамп может дожать относительно деталей и не бить по энергетике и по морю, если такой первый шаг – а пока других шагов нет – пусть расскажет тогда детали, как мы будем это делать.

Я уверен, что все наши стороны, по крайней мере, американская и украинская сторона, будут поддерживать любые шаги, которые ведут к уменьшению ударов и по военным, и по гражданской инфраструктуре. Чтобы там ни было, мы будем такие шаги поддерживать", – пояснил он.

Он также отметил, что РФ фактически отказалась от предложения о 30-дневном прекращении огня.

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин. Путин хочет сделать несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы", – считает глава Украины.

Зеленский также добавил, что украинские военные продолжают оставаться в Курской области. По его словам, они будут находиться там до тех пор, пока Курская операция будет нужна Украине.

Кроме того, Зеленский подтвердил предстоящий обмен пленными с Россией. По его словам, информацию об обмене он получил ранее от СБУ и ГУР.

Президент также прокомментировал заявления Путина о мобилизации в Украине - остановка мобилизационного процесса и перевооружение ВСУ является одним из требований России для прекращения огня.

"Во-первых, и президент Макрон, и канцлер Шольц, все хотят, как и я, знать больше деталей. И это абсолютно нормально, это в конце концов наша земля, и это наши люди гибнут, а не какие-то обобщения. Хотя всех жаль, если честно. И это первое. Что касается требований русских. Смотрите, просто берет Путин чувствительную тему и поднимает тему мобилизация. За мобилизацией, разведкой и оружием скрывается ослабление украинской армии", – пояснил он.

Зеленский акцентировал, что вопрос заключается не в мобилизации, а в том, чтобы количественный состав украинской армии уменьшился – тем или иным способом. Этот ультиматум Путин выдвигал и в начале войны против Украины.

"Он меняет понятие, но не меняет содержание. Вторая старая история – по разведке и оружию. Он видит, что США могут делать такие шаги, и поэтому он поднимает именно то, что может сработать. То есть это уже было, почему бы снова это не сделать. Это снова ослабление украинской армии. Вот и все", – продолжил Зеленский.

По его словам, главная тема, первый шаг – это безусловное прекращение огня.

"Я при всем уважении опять таки не хочу никого обижать, но я не хочу, чтобы мы были в списке меню для Путина. Мы не салаты, не компот для этого человека, несмотря на его аппетиты. И поэтому без нас о нас, я считаю, договариваться неправильно, потому что результата желаемого для всех не будет", – подчеркнул президент Украины.