В Эр-Рияде прошли первые переговоры США и России после начала войны в Украине. Чем они закончились?

В Саудовской Аравии впервые с начала войны в Украине прошли официальные переговоры высокопоставленных лиц из России и США. Одним из главных результатов встречи, судя по официальным заявлениям сторон, стала договоренность возобновить полноценную работу дипломатических миссий.

От России во встрече приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Американскую сторону представляли госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В Эр-Рияде также находится глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который участвовал в переговорах об освобождении американца Марка Фогеля, однако за самим столом переговоров во дворце Дирия его не оказалось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявлял, что встреча «будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».

Представителей Киева на встречу не позвали. Как заявили в Вашингтоне, переговоры с Украиной пройдут на другом этапе. По информации источников агентства Reuters, уже сегодня вечером спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог отправится в Киев.

Владимир Зеленский настаивает на том, что Украина не признает никаких договоренностей между Россией и США, достигнутых в Саудовской Аравии без участия представителей Киева.

Сам Зеленский должен был приехать в Саудовскую Аравию в среду, 19 февраля. Президент Украины утверждал, что этот визит был запланирован давно в рамках турне по Ближнему Востоку (в понедельник он посетил Объединенные Арабские Эмираты), и совершенно случайно совпал по времени со встречей американцев и россиян в Эр-Рияде.

Однако во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский заявил, что отложил свой визит в Саудовскую Аравию до 10 марта.

«Первый шаг на трудном пути»

Как заявил помощник Путина Юрий Ушаков, переговоры, которые продолжались почти пять часов, прошли «неплохо»: у делегаций был «серьезный разговор по всем вопросам».

Ушаков также сообщил, что «отдельные команды» переговорщиков из США и России начнут контакты по Украине «в свое время», когда именно – он не уточнил. Точная дата встречи Путина и Трампа также неизвестна, но на встрече делегаций обсуждалась ее подготовка, сказал Ушаков.

Комментируя информацию агентства Bloomberg о том, что она может состояться на следующей неделе, сказал: «Это вряд ли».

В Госдепе в свою очередь заявили, что Лавров и Рубио договорились «создать механизм консультаций для устранения факторов, вызывающих раздражение в наших двусторонних отношениях» и назначить команды на высоком уровне для начала работы по украинскому урегулированию.

Кроме того, они договорились о будущем сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций, а также по вопросам, представляющим общий геополитический интерес, рассказала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Сам Рубио по итогам переговоров заявил, что работа по завершению конфликта в Украине потребует «сложной и напряженной дипломатии за закрытыми дверями», но условия конечного соглашения должны быть «приемлемыми» для всех сторон, включая Украину, Россию и «партнеров в Европе».

Как уточнил Стив Уиткофф, европейцы должны оказаться за столом переговоров «в какой-то момент», поскольку они вводили санкции против России.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц в свою очередь заявил, что президент Трамп хочет, чтобы конфликт в Украине был прекращен окончательно, а не временно «как мы видели раньше», и что он «полон решимости действовать очень быстро», чтобы этого достичь.

«Сегодняшний день — первый шаг на долгом и трудном, но важном пути», — заявил госсекретарь США.

В интервью Associated Press Рубио также заявил, что США и Россия договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве.

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с комментариями по итогам переговоров последним. «Первое и самое срочное», о чем рассказал Лавров, это то, что стороны договорились возобновить нормальную работу дипмиссий: как можно скорее назначить послов, а также «снять те препоны, которые долгие годы строились в направлении дипломатических миссий, затрудняя их работу».

При этом больше всего и чаще всего российских дипломатов из США высылали именно при Трампе, во время его первого президентского срока. Инициатива по самому масштабному сокращению численности дипперсонала принадлежит Путину — в 2017 году Москва сократила численность американских дипломатов и сотрудников дипучреждений в России на 755 человек, до 455. Владимир Путин тогда говорил, что это будет «чувствительно» для Вашингтона.

Лавров также подтвердил, что стороны договорились начать работу по украинскому урегулированию. «Как только мы узнаем, кто назначен представителем США [в этом процессе], мы тут же обозначим "нашего участника"», — уточнил он.

Кроме того, сообщил Лавров, делегации договорились «создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы», в том числе на консультации по конфликтам в различных частях мира, а также «снять искусственные преграды на пути взаимовыгодного экономического сотрудничества».

Как заявил Лавров журналистам, в целом после прошедшей встречи американская сторона, по его мнению, начала лучше понимать позицию Москвы.

Тем временем телеканал Fox News со ссылкой на «многочисленные дипломатические источники» сообщил, что Россия и США обсуждают план завершения войны в Украине, который включает три этапа: прекращение огня, проведение выборов в Украине, и уже следом — подписание мирного соглашения.

По словам источников Fox News, Россия и США считают выборы в Украине «ключевым условием для успеха процесса урегулирования».

«Путин оценивает вероятность избрания марионеточного президента как довольно высокую и также уверен, что любой кандидат, кроме действующего президента Украины, будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам», — заявил один из собеседников телеканала.

Как развивалась ситуация

Официальные переговоры Москвы и Вашингтона на высоком уровне, которые казались невозможными при администрации Джо Байдена, состоялись менее чем через месяц после того, как в должность президента США вступил Дональд Трамп.

12 февраля Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, и они договорились провести личную встречу. Кроме того, заявил Трамп, они договорились, чтобы их команды «немедленно начали переговоры» об окончании войны в Украине.

Западная пресса восприняла этот разговор как шокирующий успех Путина — он возвращается в мировую политику из изоляции, чтобы вести переговоры о судьбе Украины, а Брюссель и Киев чувствуют себя исключенными из процесса, писали СМИ.

Эти выводы во многом подтвердились во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в конце прошлой недели. Из заявлений американцев стало понятно, что они не видят европейцев за столом переговоров о прекращении войны в Украине, а на ближайшей встрече по этому вопросу не будет и представителей Киева.

В понедельник лидеры европейских стран собрались на срочно созванный саммит в Париже. О конкретных решениях по итогам встречи не сообщалось, но в ЕС и НАТО заявили о необходимости больше инвестировать в оборону, а также предоставить Киеву надежные гарантии безопасности.

По данным СМИ, участники встречи разошлись во мнениях об отправке миротворческих сил в Украину. Как сообщила Financial Times, в ходе встречи вопрос о создании «сил обеспечения», которые будут размещены за линией боевого соприкосновения, подняла Франция (о готовности сделать это в преддверии саммита заявил и премьер Британии Кир Стармер), но европейские лидеры (прежде всего Германия, Польша и Испания) заявили о своем нежелании делать это.

Кто такой Кирилл Дмитриев и почему он приехал в Эр-Рияд

Кирилл Дмитриев почти 10 лет пытался наладить контакты Кремля с командой Дональда Трампа, но участником переговоров между Россией и США ему удалось стать только сейчас.

Дмитриев — гендиректор основанного в 2011 Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — это суверенный фонд, созданный правительством для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Один из наиболее известных проектов РФПИ — вакцина от ковида «Спутник V».

Казалось бы, Дмитриев должен быть далек от дипломатической работы. Но кроме должности в фонде у него есть и другое преимущество — близость к семье Владимира Путина. Его жена Наталья Попова — однокурсница и подруга младшей дочери президента Катерины Тихоновой, с 2012 года — ее заместительница в фонде «Иннопрактика». А сам Дмитриев несколько лет заседал в совете директоров «Сибура» вместе с тогдашним мужем Тихоновой Кириллом Шамаловым.

В начале 2025 года его имя появилось в СМИ в связи с обменом Марка Фогеля — американского школьного учителя, сидевшего в российской тюрьме за контрабанду наркотиков, на Александра Винника — сооснователя криптовалютной биржи BTC-e, признавшегося в отмывании денег и находившегося в заключении в США. Дмитриева называли переговорщиком с российской стороны, который помог устроить обмен.

Еще во время прошлого президентского срока Трампа Дмитриев стал известен в США как высокопоставленный россиянин со связями в Кремле, который едва ли не активнее всех стремился выстроить контакты Москвы с Вашингтоном. Именно так Дмитриева описывали в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера — он расследовал вмешательство России в выборы в США 2016 года и возможный сговор президента Трампа с Кремлем.

Усилия Дмитриева тогда были не очень удачными. В 2016-2017 годах своим посредником для выхода на Трампа Дмитриев выбрал американского предпринимателя ливанского происхождения Джорджа Нейдера — они оба со связями на Ближнем Востоке. Нейдер еще к 1980-м годам приобрел репутацию теневого посредника в переговорах с ближневосточными странами. Среди крупнейших партнеров РФПИ, которым руководит Дмитриев, — суверенные фонды Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. В правлениях и советах директоров этих фондов заседают главы государств и правительств и их родственники — все они постоянные собеседники Дмитриева, писала «Медуза» (включена в реестр «иноагентов» и признана «нежелательной»).

Дмитриев отправил американскому знакомому свою биографию и свои публичные позитивные высказывания о Трампе. Нейдер помог Дмитриеву встретиться с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом на Сейшельских островах в январе 2017 года. Принс не работал на штаб Трампа, но был в близких отношениях с Трампом-младшим и зятем президента США Джаредом Кушнером. Именно эти два человека интересовали Дмитриева больше всего. Нейдеру глава РФПИ обещал, что встреча с ними станет «историческим событием», но своим диалогом с Принсом остался недоволен — он хотел говорить с более влиятельными людьми.

Уже без помощи Нейдера глава РФПИ вышел на финансиста Рика Герсона — друга Кушнера. Дмитриев рассчитывал, что Герсон выведет его на зятя Трампа и также пересылал ему свою биографию с просьбой показать ее Кушнеру. Герсон и Дмитриев также подготовили план урегулирования российско-американских отношений. Он уместился на двух страницах и состоял из пяти пунктов — совместная борьба с терроризмом, усилия по нераспространению оружия массового поражения, взаимовыгодные экономические проекты, диалог по темам, где у стран разногласия, и организация «доверительного общения между ключевыми представителями обоих государств». Последние три пункта очень похожи на то, о чем, по официальным данным, делегации России и США говорили в Эр-Рияде во вторник.

Тогда, в 2017 году, Герсон в итоге передал план Кушнеру, а тот даже пообещал показать его «нужным людям». Впрочем, никто из них (в том числе, госсекретарь Рекс Тиллерсон) на предложения Герсона-Дмитриева так и не отреагировал. Глава РФПИ регулярно называл Путина своим боссом в переписке с Герсоном: «Босс подчеркнул, что наш приоритет — построить канал коммуникации в обход бюрократии», «Босс попросил провести ключевые встречи в США в ближайшие две недели», «Босс хочет, чтобы я продолжал говорить о важности сотрудничества с Россией». К марту 2017 года Дмитриев с Герсоном общаться перестал — прогресса по их плану не было.

Сергей Горяшко, корреспондент Би-би-си