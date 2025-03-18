Токаев высказался о телефонном разговоре Путина и Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о состоявшемся сегодня телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает NUR.KZ.

Как сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь президента, Касым-Жомарт Токаев приветствует итоги телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине.

Глава нашего государства считает, что лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей, что крайне необходимо для обеспечения Евразийской безопасности.

Ранее президент Казахстана призывал все вовлеченные державы к началу переговорного процесса по Украине с целью выработки "формулы мира" и на саммите БРИКС поддержал мирный план Китая и Бразилии.

Напомним, президент Казахстана неоднократно высказывался за прекращение войны. Так, в феврале этого года Касым-Жомарт Токаев вновь высказался о ситуации в Украине и переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Сейчас много говорят об Украине. Мы с самого начала выступали за прекращение войны, за то, чтобы путем дипломатических переговоров прийти к согласию и соглашению. Наша позиция становится реальностью, две крупные державы начали политический диалог. Это положительная тенденция, она пойдет на пользу и Казахстану. Поэтому эту тенденцию мы будем по мере возможности поддерживать", - сказал президент.

Добавим, сегодня состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров продлилась полтора часа. Представитель аппарата Белого дома отметил, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".

По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным.

Также Путин назвал Трампу ключевое условие "недопущения эскалации" в войне с Украиной.

Заявление о прошедших переговорах по мнению США опубликовала пресс-секретарь Белого дома.

"Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией", - написала Ливитт.