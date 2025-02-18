Делегации России и США начали переговоры в Саудовской Аравии (фото, видео)

В Эр-Рияде начались переговоры России и США, передает NUR.KZ со ссылкой на российский МИД. В них также участвуют представители Саудовской Аварии.

Российская делегация прибыла на переговоры с представителями США в Эр-Рияде, сообщает МИД России в Telegram-канале.

Сергей Лавров. Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

По данным РИА Новости, представители двух стран встретились в одном из дворцов королевской семьи - Дирия - в комплексе Альбасатин.

РБК уточняет, что российскую сторону представляют помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в переговорах участвует глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Американскую сторону представляют госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

В переговорах также участвует Саудовская Авария, а именно министр иностранных дел Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

Позже Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. А 14 февраля глава США сообщил, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Позже стало известно, что состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Госсекретарем США Марко Рубио. Стороны договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Эр-Рияд отправятся глава МИД Лавров и помощник президента Ушаков. Также он сообщил, что речь на переговорах пойдет о восстановлении отношений между РФ и США.

Сегодня утром глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где планировались российско-американские переговоры. Помощник Владимира Путина назвал главную задачу переговоров.