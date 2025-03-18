Белый дом опубликовал заявление по разговору Трампа и Путина

Белый дом опубликовал отчет о состоявшемся сегодня, 18 марта, телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, передает NUR.KZ.

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Заявление опубликовала в соцсети Х пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне на Украине.

Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией.

Кровь и средства, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды их народов. Этот конфликт никогда не должен был начинаться и должен был быть прекращен давно искренними и добросовестными мирными усилиями.

Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры, а также технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся в ближайшее время на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.

Также сообщается, что президенты РФ и США:

много говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов

обсудили необходимость прекращения распространения стратегического оружия и будут взаимодействовать с другими, чтобы обеспечить максимально широкое его применение

сошлись во мнении, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль.

"Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединенными Штатами и Россией имеет огромный потенциал. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир", - подчеркивается в заявлении Белого дома.

Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров продлилась полтора часа. Представитель аппарата Белого дома отметил, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".

По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным.

Добавим, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, о чем планирует поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Он еще раз подтвердил, что разговор с главой РФ состоится 18 марта, главной темой обсуждения будет война в Украине.

Также напомним, на прошлой неделе Путин заявил, что согласен на 30-дневное перемирие с Украиной, "но есть нюансы". У президента РФ возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие.

Позже Трамп оценил его заявление, назвав его многообещающим, но не полным. На вопрос о его влиянии на Россию в этом конфликте Трамп заявил, что у него "есть рычаги влияния", хотя он и "не хочет их применять".