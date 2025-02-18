Переговоры США и РФ завершились в Эр-Рияде: что известно

Переговоры США и РФ завершились в Эр-Рияде. По мнению российской стороны, они оказались вполне позитивными, а в совокупности встреча продлилась более 4 часов.

По информации ТАСС, российско-американские переговоры в Эр-Рияде продлились около 4,5 часов.

США услышали позицию России в Эр-Рияде, позитивное начало дискуссиям положено, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, входящий в состав российской делегации, в эфире Первого канала.

"В отличие от администрации Байдена, где не было попытки услышать позицию России, была очень четкая попытка начать диалог, услышать позицию России, обсудить, где мы согласны, где, может, есть какие-то разногласия, поэтому, безусловно, очень конструктивный диалог, и да, безусловно, перед нами очень длинная серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий, много точек соприкосновения. Много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут нас связать и дальше", - сказал он.

Telegram-канал РБК сообщает, что по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Москва и Вашингтон провели очень серьезный разговор по всем вопросам. Пока трудно говорить, что позиции сближаются, будет вестись работа по созданию условий для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил Ушаков.

Встреча президентов вряд ли может состояться на следующей неделе, нужна плотная работа, уточнил он.

Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, отметил Ушаков.

На сайте Fox News также сообщается, что представители России отметили, что членство Украины в НАТО неприемлемо, и заявили, что простого отказа НАТО разрешить Украине присоединиться недостаточно. Вместо этого российские официальные лица заявили, что НАТО должно дезавуировать обещания о членстве Украины в НАТО, данные во время саммита 2008 года в Бухаресте.

Правительство США опубликовало резюме по прошедшей встрече.

"Президент Трамп хочет остановить убийства; Соединенные Штаты хотят мира и используют свою силу в мире, чтобы объединить страны. Президент Трамп - единственный лидер в мире, который может заставить Украину и Россию согласиться на это", - говорится в публикации.

В числе достигнутых на встрече договоренностей указаны:

Создать методику с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы дипломатических миссий.

Назначить соответствующие высокопоставленные команды для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине.

Заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также историческим, экономическим и инвестиционным возможностям, которые возникнут в результате успешного завершения конфликта на Украине.

Участники состоявшейся встречи обязуются продолжать взаимодействие, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное продвижение процесса.

"Одного телефонного звонка и одной встречи недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед", - утверждается в публикации правительства США.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

Позже Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. А 14 февраля глава США сообщил, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Позже стало известно, что состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Госсекретарем США Марко Рубио. Стороны договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Эр-Рияд отправятся глава МИД Лавров и помощник президента Ушаков. Также он сообщил, что речь на переговорах пойдет о восстановлении отношений между РФ и США.

Сегодня утром глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где планировались российско-американские переговоры. Помощник Владимира Путина назвал главную задачу переговоров.

По данным СМИ, переговоры прошли в одном из дворцов королевской семьи - Дирия - в комплексе Альбасатин. В них также приняли участие представители Саудовской Аравии.

Добавим, что также сегодня в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине.