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Трамп оценил свой телефонный разговор с Путиным

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Scott Olson / Getty Images

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал прошедший телефонный разговор с главой РФ "хорошим и продуктивным", передает NUR.KZ.

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По словам Трампа, главы государств договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим и инфраструктурным вопросам.

"У нас есть понимание того, что нужно добиться полного прекращения огня и в конечном итоге этой ужасной войны между Россией и Украиной. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом!" - вновь заявил Трамп.

Он добавил, что обсудил с Путиным многие элементы договора о мире.

"И президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс сейчас в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества, выполним эту работу!" - заключил Трамп.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229191-tramp-ocenil-svoy-telefonnyy-razgovor-s-putinym/