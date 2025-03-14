Трамп заявил, что провел "очень хорошие и продуктивные переговоры" с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что провел "очень хорошие и продуктивные" переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Трампа в соцсети TruthSocial.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится - но в этот самый момент тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизни. Это будет ужасная бойня, невиданная со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Бог!", - написал президент США.

Напомним, вчера Путин заявил, что согласен на 30-дневное перемирие с Украиной, "но есть нюансы". У президента РФ возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие.

Позже на его заявление отреагировал президент США Дональд Трамп. Выступление Путина он назвал многообещающим, но неполным.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на выступление главы РФ о возможном перемирии между странами. Зеленский заявил, что российский президент боится прямо сказать Трампу, что хочет продолжить войну, и призвал "на него давить".

Также сегодня появилось интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который подтвердил, что вступление Украины в альянс больше не рассматривается.

Добавим, 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций. В Белом доме переговоры назвали позитивными и продуктивными.

По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

После чего президент США Дональд Трамп заявил, что американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня в Украине. Также Трамп выступил с планом по прекращению войны в Украине, согласно которому за режимом тишины должно последовать перемирие.

Вчера самолет со специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом на борту приземлился в российском аэропорту. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков впервые озвучил позицию Кремля после внесенного предложения о 30-дневном перемирии в Украине.

Однако вскоре российские СМИ написали, что спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уже улетел из Москвы. Но в Белом доме заявляют, что он еще в РФ.