"Гарантии безопасности наоборот". Готов ли на самом деле Путин к прекращению огня

Россия готова к прекращению боевых действий, говорит российский президент Владимир Путин, но «есть нюансы». Нюансы, которые он изложил перед встречей с представителями США в Кремле, настолько важны для него, что могут погубить любую надежду на 30-дневное прекращение огня.

Эти требования он предъявлял на протяжении последних трех лет полномасштабного вторжения России и до него. Для Украины и ее западных партнеров многие из них окажутся неприемлемыми или невыполнимыми.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, — заявил Путин. — Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса».

Никто не спорит с необходимостью долгосрочного мира, но идея Путина о первопричинах войны вращается вокруг желания Украины существовать как суверенное и независимое государство, за пределами орбиты России.

Украина хочет быть частью НАТО и Евросоюза — настолько, что это закреплено в украинской Конституции.

Президент США Дональд Трамп уже ставил под сомнение членство Киева в НАТО, а Путин неоднократно отвергал идею существования Украины как государства в принципе.

Все это лежит в основе многих нюансов, о которых говорил российский президент.

Он хочет помешать Украине усилить армию и пополнить запасы оружия — чтобы больше не было поставок с Запада. Он хочет знать, кто будет гарантировать это.

С самого начала войны Путин требовал «демилитаризации» Украины, что является неприемлемым условием для Киева и его союзников.

По сути, Путин ищет гарантий безопасности, только наоборот.

Согласится ли Россия прекратить перевооружение или мобилизацию своих сил? Это кажется неправдоподобным, и не было никаких намеков на какие-либо уступки со стороны Путина, когда он общался с журналистами в Кремле.

Путин накануне вернулся в приподнятом настроении из поездки в приграничную Курскую область, которая частично оккупирована украинскими войсками с августа прошлого года.

Россия имеет преимущество в Курской области, а Путин явно чувствует, что ведет переговоры с позиции силы, и не хочет терять этих позиций.

«Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут уходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен. Как это будет?» — спросил он.

Министерство обороны России ранее заявило, что российские войска взяли под контроль крупнейший город, который удалось захватить украинцам, — Суджу.

«Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа — сдаться в плен или погибнуть», — сказал Путин.

То же самое относится ко всей линии фронта, где, по его словам, российские войска продвигаются практически по всем направлениям.

Это не так, поскольку на большей части фронта сложилась патовая ситуация, даже несмотря на недавние успехи России на востоке Украины.

Путин считает, что 30-дневное прекращение огня лишит Россию ее преимуществ и позволит украинцам перегруппироваться и перевооружиться.

Пока не было предложено никакого механизма, который обеспечил бы соблюдение условий прекращения огня.

Западные страны предварительно предложили ввести миротворческие войска, которые могут появиться лишь в случае заключения окончательного мирного соглашения, а не прекращения огня.

Не факт, что Россия допустит такой вариант.

Учитывая все эти «нюансы», Путин, судя по всему, скептически отнесся к тому, что прекращение огня может принести пользу России, особенно когда ее войска доминируют.

Путин, как сообщалось, провел закрытую встречу с официальными лицами США в Москве поздно вечером в четверг, в том числе со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

Какими бы ни были результаты этих переговоров, Путин знает, что в итоге его самый важный разговор будет с американским президентом.

«Думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться», — сказал он.

Путин заранее изложил свою позицию и дал понять, что дорога к прекращению огня усеяна условиями, которые будет почти невозможно выполнить.