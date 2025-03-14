Генсек НАТО: Вступление Украины в альянс больше не рассматривается

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что президент США Дональд Трамп снял с повестки дня по итогам переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

В ходе интервью Марку Рютте задали вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп снял с обсуждения вопрос о вступлении Украины в НАТО.

"Да", - коротко ответил Рютте.

Также Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что отношения с Россией в конечном итоге должны нормализоваться после окончания боевых действий в Украине.

"Это нормально, если бы война остановилась, Европе и США шаг за шагом восстановить нормальные отношения с Россией", - прокомментировал Рютте, и отметил, что до этого еще далеко.

"Но мы еще абсолютно не достигли этого, мы должны продолжать оказывать на них давление, чтобы гарантировать, что Россия отнесется к переговорам серьезно", - сказал он.

Напомним, вчера Путин заявил, что согласен на 30-дневное перемирие с Украиной, "но есть нюансы". У президента РФ возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие.

Позже на его заявление отреагировал президент США Дональд Трамп. Выступление Путина он назвал многообещающим, но неполным.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на выступление главы РФ Владимира Путина о возможном перемирии между странами. Зеленский заявил, что российский президент боится прямо сказать Трампу, что хочет продолжить войну, и призвал "на него давить".

Добавим, 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций. В Белом доме переговоры назвали позитивными и продуктивными.

По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

После чего президент США Дональд Трамп заявил, что американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня в Украине. Также Трамп выступил с планом по прекращению войны в Украине, согласно которому за режимом тишины должно последовать перемирие.

Вчера самолет со специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом на борту приземлился в российском аэропорту. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков впервые озвучил позицию Кремля после внесенного предложения о 30-дневном перемирии в Украине.

Однако вскоре российские СМИ написали, что спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уже улетел из Москвы. Но в Белом доме заявляют, что он еще в РФ.