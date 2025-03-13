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Помощник Путина прокомментировал предложение о 30-дневном перемирии в Украине

Опубликовано:

Юрий Ушаков
Юрий Ушаков. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Помощник президента России Юрий Ушаков впервые озвучил позицию Кремля после внесенного предложения о 30-дневном перемирии в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал "Россия".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков дал интервью ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия" Ольге Скабеевой. Он заявил, что предложение о 30-дневном прекращении огня для украинских военных может стать "временной передышкой".

"И мы считаем, что наша цель все-таки это долгосрочное мирное урегулирование. Мы к этому стремимся. Мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши озабоченности известные. Вот какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации", - заявил Юрий Ушаков.

Скабеева уточнила у Ушакова, значит ли это, что Россия не намерена соглашаться на сделку. Но он ответил, что выразил лишь свою личную позицию, а решение озвучит Владимир Путин во время пресс-конференции, запланированной на сегодня.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций. Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.

Позже в Белом доме переговоры США и Украины в Саудовской Аравии назвали позитивными и продуктивными. Кроме того, было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

После чего президент США Дональд Трамп заявил, что американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня в Украине. Также Трамп сегодня выступил с планом по прекращению войны в Украине, согласно которому за режимом тишины должно последовать перемирие.

А сегодня самолет со специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом на борту приземлился в российском аэропорту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227769-pomoshchnik-putina-prokommentiroval-predlozhenie-o-30-dnevnom-peremirii-v-ukraine/