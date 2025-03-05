"Объясните губернатору Канады Трюдо": Трамп отреагировал на ответные пошлины
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Президент США Дональд Трамп обрушился на премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за ответных пошлин и пригрозил зеркальными мерами, передает NUR.KZ.
В соцсети Truth Social Трамп сделал заявление о повышении тарифов Канадой.
"Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он введет ответные тарифы на США, наши ответные тарифы немедленно вырастут на такую же сумму!" - написал глава Белого дома.
1 февраля США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.
В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер, в том числе связанных с энергоресурсами и критически важными материалами. А в Китае обещали подать иск против США во Всемирную торговую организацию.
Позже стало известно, что Мексика и Канада договорились с Трампом отсрочить действие тарифов на месяц, до 3 марта.
А по вступлению в силу новых тарифов на импорт в США товаров из Канады, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении со вторника, 4 марта, ответных пошлин на товары из США в размере 25%.
Позже Трюдо на пресс-конференции заявил, что США начали торговую войну против Канады, введя 25-процентные пошлины. Решение Трампа он назвал крайне глупым.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225553-tramp-nazval-tryudo-gubernatorom-kanady-i-vyskazalsya-ob-otvetnyh-poshlinah/