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"Так или иначе будет нашей": Трамп сделал заявление по Гренландии

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

В своем выступлении перед Конгрессом американский президент Дональд Трамп высказался о позиции Соединенных Штатов по присоединению к ней Гренландии, передает NUR.KZ.

"Мы поддерживаем ваше право на будущее. И мы будем рады, в случае если вы хотите сделать Гренландию новым штатом США.

Мы сделаем все возможное, чтобы включить Гренландию в список Штатов. Гренландия будет нашей так или иначе. Люди Гренландии будут в безопасности с нами", - заявил в своем выступлении Дональд Трамп.

Напомним, в конце 2024 года Русская служба Би-би-си сообщала, что правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.

После этого Дональд Трамп опубликовал пост, в котором в очередной раз упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. В посте он поздравил с рождеством жителей Гренландии и написал, что остров "нужен США в целях национальной безопасности" и добавил, что присутствия США в Гренландии хочет народ.

7 января Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечается, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств.

А позже Трамп опубликовал в соцсети видео, снятое во время визита его сына в Гренландию. В ролике жители острова просят Трампа купить его.

Премьер-министр Дании в свою очередь сказала, что Гренландия сама должна принять решение о независимости.

Позже стало известно, что большинство жителей Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225543-tak-ili-inache-budet-nashey-tramp-sdelal-zayavlenie-po-grenlandii/