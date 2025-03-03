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"Этот парень не хочет мира": Трамп сделал новое заявление о Зеленском

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Alex Kent / Getty Images

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети очередной критический пост в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что последний "не хочет мира", передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте Sky news, выступая перед журналистами в аэропорту Станстед, Зеленский сказал, что до окончания войны с Россией еще далеко, так как соглашение о прекращении огня должно быть честным, справедливым и стабильным.

Эти слова президента Украины в очередной раз вызвали публичную резкую реакцию Дональда Трампа.

Так, президент США написал в своем аккаунте в соцсети TruthSocial, что "это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский".

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка больше не будет мириться с этим! Это то, что я говорил: этот парень не хочет мира, пока он пользуется поддержкой Америки, и Европа, на встрече, которую они провели с Зеленским, прямо заявила, что они не могут выполнять работу без США. Вероятно, не очень хорошее заявление, сделанное с точки зрения проявления силы против России. О чем они думают?" - написал Дональд Трамп.

Кроме того, на сайте Axios сообщается, что Трамп планирует провести новое совещание, на котором обсудят следующие шаги в отношении кризиса с Украиной, включая возможную приостановку военной помощи США.

Отметим, что 28 февраля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом при поддержке вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса произошел спор, из-за которого сорвалась сделка по полезным ископаемым. Именно для подписания договора и прилетел в Вашингтон украинский президент Зеленский.

После инцидента стало известно, что Белый дом рассматривает возможность полного прекращения поддержки Украины в ее оборонительной войне против РФ.

Также Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским заявил, что Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киеву придется столкнуться с серьезными последствиями.

А президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с главой США Дональдом Трампом выступил в эфире телеканала Fox News, где заявил, что не готов вернуться в Белый дом и восстанавливать отношения с Трампом.

После чего 2 марта в Лондоне прошел саммит по вопросам гарантий безопасности для Украины. В нем приняли участие премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Канады Джастин Трюдо, Польши Дональд Туск, Италии Джорджия Мелони, Дании Метте Фредериксен, президент Франции Эммануюль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие.

Перед началом саммита британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной "над планом прекращения боевых действий", а затем обсудят его с США.

О чем в итоге договорились стороны, читайте здесь.

Мы писали также, что в рамках прошедшего саммита премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о возможной отправке миротворцев в Украину, а президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали плана прекращения огня на Украине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225190-etot-paren-ne-hochet-mira-tramp-sdelal-novoe-zayavlenie-o-zelenskom/