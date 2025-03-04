"Худший сценарий". Как в США и Европе реагируют на решение Трампа приостановить военную помощь Украине

Европейские политики высокого ранга пока неохотно комментируют решение Трампа приостановить военную помощь Украине. Из лидеров стран однозначно высказались пока только премьер-министры Польши и Чехии. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль между тем утверждает, что помощь от США продолжается.

После перепалки с Зеленским, которая произошла несколько дней назад в Овальном кабинете Белого дома, президент США приостановил военную помощь Украине, пока Киев не продемонстрирует, по словам Дональда Трампа, «приверженность миру». Это вызвало активные обсуждения в СМИ, но официальные лица пока преимущественно молчат или высказываются обтекаемо.

Оливер Кэрролл, корреспондент Economist, со ссылкой на свои источники в Украине отмечает, что пока что никаких перемен не наблюдается.

«Военная политика Трампа ограничивается заявлениями в СМИ. По предварительным данным, не произошло никаких изменений в обмене разведывательными данными или в любом другом ключевом аспекте военной поддержки Украины со стороны США», — написал он в X.

Примерно в том же духе говорил во время пресс-конференции и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: «Помощь от США продолжается. И вся помощь, которая была расписана по пакетам прошлой администрацией, дошла до Украины. По состоянию на вчерашний вечер у нас нет информации, что что-то было остановлено. По состоянию на вчерашний вечер мы всю помощь получили».

По данным Bloomberg, решение коснется всего американского военного оборудования, не доставленного в Украину, включая оружие, находящееся в пути или ожидающее транзита через Польшу.

Пока непонятно, как именно отразится решение Трампа на поставках вооружений Киеву и скольких единиц оно коснется.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко, зависимость Украины от американских военных поставок является критичной лишь по нескольких пунктам, главный из которых — системы ПВО и ракеты к ним. А это значит, подчеркивает корреспондент Би-би-си, что украинские города в случае приостановки военной помощи будут менее защищенными от российских ракет.

США

Джинн Шейхинн, демократ, сенатор, высокопоставленный член комитета по иностранным делам: «Заморозив военную помощь Украине, президент Трамп открыл дверь для Путина и дал ему возможность усилить жестокую агрессию против невинных украинцев. Последствия, безусловно, будут разрушительными».

Майкл Макфол, политолог, бывший посол США в России: «Партия Трампа отложила последний пакет помощи на шесть месяцев. Вэнс голосовал против. А теперь они приостанавливают поставку оставшейся части, хотя Конгресс США проголосовал за нее подавляющим числом голосов. И Вэнс все еще думает, что он заслуживает отдельного «спасибо»? Странно».

Естественно, в республиканском лагере реакция иная.

Марджори Тейлор Грин, республиканка, конгрессвумен: «Я горячо поддерживаю президента Трампа в прекращении поставок американского оружия Украине. Президент Трамп работает над тем, чтобы принести мир и остановить ежедневное убийство тысяч людей на войне. Я голосовала против финансирования этой войны с самого начала, я поддерживаю мир».

Джим Джордан, конгрессмен, республиканец: «Президент Трамп хочет мира в Украине. Он принесет мир и будет делать то, что лучше всего для Америки».

А Джей Ди Вэнс, вице-президент США, уже скептически высказался по поводу вероятности замены американской военной помощи европейской: «Давайте прямо: есть много стран, которые вызвались поддерживать [Украину], лично или публично, не имея ни боевого опыта, ни военного оборудования, которые бы позволили сделать что-то значительное».

В своем аккаунте в X Вэнс опубликовал отрывок из интервью, которое он дал накануне телеканалу Fox News. Там он говорит о снабжении Украины оружием:

«Когда администрации Байдена задавали вопрос, каков план, как будут потрачены десятки, сотни миллиардов долларов в Украине, они честно отвечали: ну, мы будем посылать им оружие настолько долго, насколько можем, и надеяться, что это изменит ход войны. Надежда — это не стратегия! Выбрасывать деньги на вооружение в этом ужасном конфликте — это не стратегия. Единственный, у кого есть стратегия — это президент США».

Великобритания

Пресс-служба правительства Великобритании: «Мы остаемся абсолютно приверженными достижению долгосрочного мира в Украине и взаимодействуем с ключевыми союзниками в поддержку этих усилий. Это нужно делать, и это в наших интересах».

В пресс-службе также напомнили о британских мерах поддержки Украины: обязательстве оказываться помощь не менее 3 мрлд фунтов в год, кредите в 2,26 млрд фунтов под доходы от замороженных российских активов и экспортном финансировании производства зенитных ракет на сумму в 1,6 млрд долларов (последние две меры были объявлены соответственно в субботу и воскресенье).

Эти тезисы повторила вице-премьер британского правительства Анджела Рэйнер в интервью программе Today на Radio 4 Би-би-си. Когда ее попросили прокомментировать приостановку американской помощи, она подчеркнула, что «премьер-министр не будет вести диалог в прямом эфире».

Уильям Браудер, финансист, глава фонда Hermitage Capital Management, ушедшего из России в 2006 году: «Трамп остановил военную помощь Украине. Худший сценарий стал реальностью. Америка бросила Украину под автобус. Было очевидно, что это случится, но все равно это шокирует. Многие украинцы лишатся жизни из-за Путина и Трампа».

Франция

Бенджамин Хаддад, государственный секретарь Франции по делам Европы, в интервью France 2: «Если вы хотите мира — способствует ли решение приостановить поставки оружия в Украину миру или, наоборот, отдаляет его? Оно отдаляет мир, потому что только усиливает агрессора, которым является Россия».

Польша

Дональд Туск, премьер-министр Польши: «Суверенная, прозападная и способная защищаться от российской агрессии Украина означает более сильную и безопасную Польшу. В политическом хаосе и нарастающем беспорядке именно это имеет наибольшее значение. Тот, кто ставит под сомнение эту очевидную истину, способствует триумфу Путина. Ясно?»

Цезарий Томчик, госсекретарь министерства обороны, в интервью частной радиостанции Zet: «Приостановка военной помощи США Украине — это плохие новости».

Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский: «Ситуация серьезная […] Решение было принято без каких-либо консультаций с союзниками по НАТО или с союзниками по [контактной] группе [по обороне Украины] Рамштайн» (цитата по Wiadomosci).

Чехия

Петр Фиала, премьер-министр: «Европа должна «взять на себя полную ответственность за нашу безопасность. Это требует увеличения инвестиций в оборону. Обеспечение нашей безопасности также означает усиление нашей поддержки Украины. Мы не можем позволить, чтобы агрессивная политика России, угрожающая всем нам, увенчалась успехом». «Эра, когда мы позволяли другим решать фундаментальные международные проблемы от нашего имени, закончена».

Дания

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в комментарии агентству Ritzau: «Есть вещи, в которых украинцы полностью зависят от американцев. Это, например, ракеты, используемые в американской системе ПВО Patriot. Это поставит Европу в ситуацию, когда нам действительно придется больше делать самим, чтобы помочь Украине».

Венгрия

Пресс-секретарь правительства Венгрии в комментарии Reuters: «Президент США и венгерское правительство разделяют одну и ту же позицию: вместо продолжения поставок оружия и войны как можно скорее нужно прекращение огня и мирные переговоры».

Еврокомиссия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не комментировала действия Трампа, но заявила на пресс-конференции, что подготовлен план, который позволит странам Евросоюза вложить около 800 млрд евро в наращивание военных возможностей и развитие оборонной промышленности.

Большую часть из этой суммы, 600 млрд евро, планируется изыскать за счет смягчения ограничений на дефицит бюджета (не более 3% ВВП) и госдолга (не более 60% ВВП) для стран-членов ЕС (несколько из них, например Франция, и так не соблюдают эти ограничения). Эта мера применялась, в частности, во время пандемии Covid-19.

Кроме того, 150 млрд Еврокомиссия готова предоставить странам в виде кредитов на совместные закупки в таких областях, как системы ПВО и артиллерия, сказала фон дер Ляйен. Это позволит делать закупки по более выгодным ценам.

Странам ЕС также позволят направлять на оборонные нужды европейские субсидии, направленные на выравнивание диспропорций в экономическом развитии государств (это механизм перераспределения средств от более богатых стран к более бедным).

Евросоюз также поможет привлечь частное финансирование, например, через Европейский банк реконструкции и развития.

Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции говорил о приостановке помощи скорее как о возможности, чем о свершившемся факте: «Мы абсолютно спокойно по всем имеющимся и доступным дипломатическим каналам будем продолжать спокойную работу с США, с Конгрессом и администрацией президента Дональда Трампа для того, чтобы Украина и США продолжили борьбу за справедливый, длительный, стабильный мир в Украине».

«Помощь от США продолжается. И вся помощь, которая была расписана по пакетам прошлой администрацией, дошла до Украины. По состоянию на вчерашний вечер у нас нет информации, что что-то было остановлено. По состоянию на вчерашний вечер мы всю помощь получили. По состоянию на утро я не согласовывал с министром обороны никаких изменений. Если бы они были, уверен, министр бы меня уведомил», — заявил Шмыгаль.

Глава комитета по внешней политике Верховной рады Александр Мережко (пропрезидентская партия «Слуга народа») в интервью радиопрограмме Newsday Всемирной службы Би-би-си рано утром сказал: «Думаю, господину Трампу следует серьезно задуматься о том, как он войдет в историю. Для меня это дата, которая станет символом позора».

Позднее в комментарии Reuters Мережко заявил, что остановить помощь сейчас — значит помочь Путину, и по Украине нанесен «психологический удар».

«Кажется, что он толкает нас к капитуляции, то есть к принятию требований России», — считает Мережко.

Он сравнил приостановку помощи с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда нацистской Германии было разрешено аннексировать часть Чехословакии.

«Это хуже, чем Мюнхен, потому что там хотя бы не пытались представить Чехословакию агрессором, а здесь пытаются обвинить жертву в агрессии — это крайне опасно», — отметил он.

Бывший замминистра обороны страны Владимир Гаврилов, занимавший этот пост в 2022-23 годах, в другом радиоинтервью Би-би-си высказался оптимистичнее: Европа «на подъеме», способна снабжать Украину оружием и обеспечить большинство повседневных потребностей [в вооружениях]. «Европа будет способна поддерживать Украину вместо США», — сказал он в программе Today.

Россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Безусловно, еще предстоит узнать детали. Но если это соответствует действительности, то это решение, которое действительно может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу».

Генри Зеффман, политический корреспондент Би-би-си:

Сегодня утром стало ясно, что решение президента Трампа о военной помощи не изменило стратегию Великобритании в Украине.

Как мы наблюдали вчера в Палате общин, когда депутаты от разных партий выстраивались в очередь, чтобы похвалить стратегию сэра Кира Стармера, эта стратегия имеет широкую поддержку по всему политическому спектру.

Но насколько глубока эта поддержка? Это нам предстоит выяснить.

Премьер-министр может сколько угодно обещать сделать все возможное, чтобы примирить президентов Трампа и Зеленского. Но для того чтобы быть мостом между двумя странами, Стармеру со временем нужно будет продемонстрировать, что у него есть влияние на обоих концах этого моста.

Во время его вчерашнего выступления в парламенте премьера спросили про публикации в американских СМИ о том, что Трамп рассматривает возможность отозвать военную помощь. Стармер тогда ответил, что, насколько он понимает, позиция США не такая. Очевидно, что он ошибался.

Стармер может пережить подобные конфузы, если его стратегия принесет плоды. А если не принесет, если временная пауза в поставках окажется постоянной, если гарантии безопасности от США так и не появятся, то вопросы о жизнеспособности подхода Стармера к Украине сменятся более фундаментальными вопросами о жизнеспособности трансатлантического союза.