Путин раскрыл, против каких объектов Россия будет применять свои ракеты

Президент России Владимир Путин в специальном обращении рассказал, против каких объектов Россия планирует применять свое оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации.

Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов", — заявил глава РФ.

Он также добавил, что в случае эскалации агрессивных действий Россия намерена "отвечать так же решительно и зеркально".

Напомним, в обращении Путин также рассказал, что Россия для ударов по Украине применила новейшую ракету средней дальности "Орешник". Удар был нанесен по военно-промышленному объекту, который, по словам главы РФ, был поражен.