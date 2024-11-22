Третья мировая война уже началась, заявил экс-главнокомандующий армией Украины

Бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный заявил, что третья мировая война уже началась, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

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Такое заявление украинский генерал-лейтенант Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, сделал во время выступления на церемонии вручения премии "Украинской правды" UP100.

"Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что Третья мировая война началась", - заявил Залужный

По его мнению, в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия.

"Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "шахеды". Уже в Украину летят ракеты именно северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют" - добавил Залужный.

Он отметил, что Украину сейчас атакуют с помощью северокорейского и китайского оружия. Залужный призвал союзников Украины сделать правильные выводы.

"Это еще можно остановить здесь, на территории Украины. Но почему-то наши партнеры не хотят этого понимать. Очевидно, что у Украины и так слишком много врагов. Украина выживет с помощью технологий, но неясно, сможет ли она выиграть эту битву в одиночку", - заключил бывший главнокомандующий ВСУ.