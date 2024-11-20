CNN: Украина нанесла первые удары ракетами ATACMS по территории России

Двое неназванных чиновников США сообщили, что Украина нанесла первый удар по российскому арсеналу вооружений с помощью ракет ATACMS американского производства, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на неназванных американских чиновников, первый удар ракетами ATACMS по территории РФ был нанесен 19 ноября, в 1000-й день войны.

"Атака произошла всего через два дня после того, как администрация Байдена дала Киеву зеленый свет на использование американского оружия большей дальности против целей на территории России", – говорится в материале.

Минобороны РФ в своем Telegram-канале подтвердило, что Украина нанесла удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами.

"По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства. В результате противоракетного боя пять ракет сбиты, одна повреждена. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет", – говорится в заявлении ведомства.

Между тем Владимир Зеленский не подтвердил информацию об ударе ракетами ATACMS - соответствующий вопрос ему задали журналисты. Ответ главы Украины публикуют издание "Страна.ua".

"Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS и мы все это будем использовать", – ответил президент Украины.

Напомним, официального подтверждения о том, что США разрешили Украине бить своими ракетами по территории РФ, нет. В Белом доме отказались комментировать информацию.

Информацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, но он тоже не стал прямо подтверждать, что получил разрешение на удары по территории России.

Между тем и в Великобритании не подтвердили и не опровергли сведения о том, что страна разрешит Украине наносить удары по территории России своими ракетами Storm Shadow.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что официального подтверждения информации о разрешении США на удары по РФ ракетами ATACMS нет. Однако, если это все же подтвердится, Россия намерена ответить на удары.

"Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", - заявила она.

А позже стало известно, что Путин утвердил новую ядерную доктрину России. Согласно доктрине, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.