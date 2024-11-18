The New York Times: США разрешили Украине дальнобойные удары по России

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь России, об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на чиновников.

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По заявлениям издания, оружие, скорее всего, будет первоначально применено против российских и северокорейских войск при защите украинских войск в Курской области на западе России.

Источники NYT сообщили, что решение Байдена вызвало разногласия среди его советников. Авторы статьи также обращают внимание, что принято оно за два месяца до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.

По данным FT, Белый дом отказался от комментариев по данному поводу.

По информации ТАСС, представитель переходной команды Трампа прокомментировал информацию NYT о решении Байдена.

По его словам, следующий президент США Дональд Трамп может подвергнуть пересмотру решение своего предшественника об ударах американским оружием вглубь территории России.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, рассказал о своем "плане победы", с которым он ездил в конце сентября в США. До сих пор этот план не был представлен официально и публично. План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Одним из пунктов является снятие ограничений по ударам по территории РФ, совместное с партнерами уничтожение российской авиации, расширение использования дронов и ракет, доступа к разведданным союзников. Отмечалось, что этот пункт имеет тайное приложение.

Отметим, ранее издание DW сообщало, что в сентябре текущего года президент России Владимир Путин заявлял, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне.

Российский лидер отмечал, что Киев не сможет самостоятельно наносить такие удары, так как для этого ему потребуются данные со спутников, которыми Украина не располагает. Кроме того, Путин заявлял, что вносить полетные задания в эти ракетные системы также могут только военнослужащие НАТО.

Кроме того, сообщалось, что Россия меняет свою ядерную доктрину - об этом 25 сентября объявил Владимир Путин.

Также "Русская служба Би-Би-Си"писала, что Москва существенно расширяет список оснований для применения ядерного оружия. Эксперты указывали что это - реакция на дискуссию о возможном разрешении Украине применять западные ракеты для ударов вглубь России.