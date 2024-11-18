Разрешит ли Великобритания вслед за США бить своими ракетами по России, выяснили СМИ

В Великобритании не подтвердили и не опровергли информацию о том, что страна разрешит Украине наносить удары по территории России своими ракетами Storm Shadow.

Ранее в СМИ появилась информация, что Британия и Франция разрешили Украине использовать Storm Shadow и ее французский аналог SCALP для ударов по России.

Как пишет The Times, Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра Великобритании) отказалась комментировать сообщения об американских ракетах, но вчера Кир Стармер заявил, что, несмотря на победу Трампа на выборах, Запад должен продолжать оказывать Украине поддержку так долго, "как только она будет нужна".

Выступая перед саммитом G20 в Бразилии, Стармер заявил, что сейчас критически важно "удвоить усилия и оказать Украине необходимую поддержку".

Источники на Даунинг-стрит сообщили изданию, что ATACMS, которыми, по некоторым данным, США разрешили Украине бить по России, имеют иные боевые характеристики, чем ракеты Storm Shadow, которые Украине поставляет Великобритания.

"Это может означать, что США все равно не разрешат использование Storm Shadows, несмотря на частные просьбы правительства. Хотя Storm Shadows — это британские ракеты, для их использования требуются американские технологии, поэтому нужно предварительное одобрение Штатов", - говорится в материале.

Между тем в Совете национальной безопасности Великобритании тоже отказались давать комментарии о ситуации изданию The Independent. Однако собственный источник издания, близкий к Даунинг-стрит, сообщил, что правительство Великобритании внимательно следит за ситуацией.

Согласно справке РБК, Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета, способная поражать цель на расстоянии более 250 км. SCALP — ее французский аналог. Великобритания и Франция передают такие ракеты Украине с 2023 года.

ATACMS — управляемые ракеты класса "земля — земля" с максимальной дальностью 300 км. Их запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) — HIMARS или M270 MLRS; обе поставляются Украине западными странами.

О передаче ATACMS Украине США впервые официально объявили в октябре 2023 года.

Напомним, накануне издание The New York Times сообщило о том, что США разрешили Украине дальнобойные удары по России - решение принял Джо Байден. Однако в Белом доме отказались комментировать данный вопрос.

На информацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он не стал прямо подтверждать или опровергать информацию о разрешении.

"Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", - заявил Зеленский в своем обращении.

Между тем на новости отреагировал и сторонник Трампа Илон Маск. Он ответил на пост пользователя соцсети Х, заявившего, что "либералы любят войну".

К слову, представитель команды Трампа заявил, что новый президент США может подвергнуть пересмотру решение своего предшественника об ударах американским оружием вглубь территории России.