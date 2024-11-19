"Прямое участие США в боевых действиях": МИД России о возможном разрешении бить по РФ ракетами ATACMS

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию о том, что США разрешили Украине бить своими ракетами ATACMS по территории РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Позицию ведомства озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликовал Telegram-канал министерства.

Захарова напомнила, что официального подтверждения информации о разрешении США на удары по РФ ракетами ATACMS нет. Однако, если это все же подтвердится, Россия намерена ответить на удары, заявила Захарова.

"Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", – прокомментировала представитель российского МИДа.

Ранее о возможном разрешении Киеву бить ракетами ATACMS по России высказывался пресс-секретарь Путина Песков. Он заявил, что это решение станет новым витком напряженности.

Напомним, 17 ноября издание The New York Times сообщило, что США разрешили Украине дальнобойные удары по России ракетами ATACMS. В Белом доме от комментариев по данной ситуации отказались.

Информацию прокомментировали президент Украины Владимир Зеленский и Илон Маск.

Между тем в Великобритании не подтвердили и не опровергли сведения о том, что страна разрешит Украине наносить удары по территории России своими ракетами Storm Shadow.

Эмоционально высказался о решении Байдена Дональд Трамп-младший - сын избранного президента США.

Позже в посольстве Китая в Вашингтоне высказались о возможном разрешении Байдена наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России.