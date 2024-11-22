"Плевок в лицо тем, кто хочет мира": Зеленский ответил на заявление Путина о новых ракетах

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале ответил на заявление Путина об ударе новыми баллистическими ракетами по Днепру, передает NUR.KZ.

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Зеленский заявил, что ударами новыми ракетами по Днепру Россия предприняла второй серьезный шаг к эскалации конфликта.

"Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины – контингента не менее 11 тысяч солдат", - заявил глава Украины.

По его словам, президент России игнорирует всех, кто призвал не усугублять войну.

"Ему плевать на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все остальные страны мира. Путин - единственный, кто начал эту совершенно не спровоцированную войну, и кто делает все, чтобы война продолжалась уже более тысячи дней", - написал Зеленский.

Своим ударом по Днепру Россия подтвердила, что не хочет мира, считает президент Украины. При этом, по словам Зеленского, такие действия не могли стать ответом на применение Украиной дальнобойного оружия, поскольку Украина делала это и раньше.

"Мы уже не в первый раз применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и у любой другой нации. И когда российские ракеты бьют по нашим городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские "шахеды", когда у нас на границе развернут контингент из Северной Кореи, Путин не только делает войну сложнее – он просто каждый раз плюет в лицо тем, кто действительно хочет возобновления мира", - написал Зеленский.

Он призвал страны отреагировать на действия РФ.

"Мир должен на это реагировать. Сейчас особой реакции от мира нет. Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры. Для всех очевидно, кто единственный виновник этой войны, кто начал эту войну 24 февраля, и все свои ресурсы вкладывает в то, чтобы война продолжалась. Его нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит они видят, что так можно. Вот что делает Путин", - заключил Зеленский.

Он призвал партнеров Украины принудить Россию к миру. В противном случае удары по Украине продолжатся, считает Зеленский.

Напомним, вчера, 21 ноября, Путин выступил со специальным обращением и заявил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер.

По его словам, 19 ноября 6 американскими ракетами ATACMS и 21 ноября британскими системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла удар новой ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" по украинскому Днепру.

Он добавил, что испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, и уточнил, что цели для поражения при дальнейших испытаниях новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для страны.

На ситуацию уже отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от президента РФ. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены эскалацией конфликта.

Добавим, этой ночью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Контекст

19 ноября президент России утвердил новую ядерную доктрину страны. Согласно ей, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.

Произошло это после того, как в СМИ появилась информация, что США разрешили Украине бить своими ракетами по территории РФ. При этом официального подтверждения этим данным до сих пор нет, в Белом доме отказались комментировать информацию.

Информацию ранее прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, но он тоже не стал прямо подтверждать, что получил разрешение на удары по территории России.

Между тем и в Великобритании не подтвердили и не опровергли сведения о том, что страна разрешит Украине наносить удары по территории России своими ракетами Storm Shadow.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что официального подтверждения информации о разрешении США на удары по РФ ракетами ATACMS нет. Однако, если это все же подтвердится, Россия намерена ответить на удары.

А позже в Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла первые удары ракетами ATACMS по Брянской области.