Путин заявил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер

Президент России Владимир Путин заявил, что 19 и 21 ноября были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, Владимир Путин заявил, что 19 ноября 6 ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.

Путин отметил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России без специалистов стран, где его изготовили, невозможно.

"Как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине, приобрел элементы глобального характера", - сказал Путин.

Путин также заявил, что в Днепропетровске удалось успешно поразить предприятие "Южмаш" на котором производили ракетную технику. Он уточнил, что удар был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Кроме того, Путин сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". По его словам, современные средства ПВО не могут перехватить эти снаряды. По словам Путина, испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Он уточнил, что цели для поражения при дальнейших испытаниях новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для страны.

Путин также заявил, что "применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход войны в Украине". Он добавил, что "в случае эскалации Россия ответит решительно".

В ходе своего обращения Путин сказал, что "Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения".

"Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности, и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали, и сейчас готовы, решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы и к любому развитию событий. И если кто-то в этом еще сомневается, то напрасно, ответ всегда будет", - сказал Путин в конце своего выступления.

Напомним, 19 ноября Путин утвердил новую ядерную доктрину России. Согласно доктрине, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.

Произошло это после того, как в СМИ появилась информация, что США разрешили Украине бить своими ракетами по территории РФ. При этом официального подтверждения этим данным до сих пор нет, в Белом доме отказались комментировать информацию.

Информацию ранее прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, но он тоже не стал прямо подтверждать, что получил разрешение на удары по территории России.

Между тем и в Великобритании не подтвердили и не опровергли сведения о том, что страна разрешит Украине наносить удары по территории России своими ракетами Storm Shadow.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что официального подтверждения информации о разрешении США на удары по РФ ракетами ATACMS нет. Однако, если это все же подтвердится, Россия намерена ответить на удары.

А вчера в Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла первые удары ракетами ATACMS по Брянской области.