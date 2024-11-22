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Белый дом и Минобороны США отреагировали на пуск Россией новой баллистической ракеты

Опубликовано:

Белый дом на фоне флагов
Белый дом. Иллюстративное фото: Castle City Creative/Getty Images

В Белом доме и Министерстве обороны США отреагировали на заявление Путина об ударах по Украине новыми ракетами "Орешник".

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Представитель пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх на брифинге заявила, что США уже видели подобную "опасную и безрассудную риторику от президента Путина", пишет CNN.

"Мы сосредоточены на продолжении поддержки Украины тем, что ей нужно для борьбы с Россией", — цитирует телеканал Сингх.

РБК сообщает, что на брифинге Сингх также подтвердила, что Пентагон обеспокоен пуском Россией новой баллистической ракеты "Орешник" по цели в Украине.

"Это, безусловно, беспокоит нас. У меня сейчас нет оценки его последствий, но это то, чем мы, конечно, обеспокоены", — заявила она.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины. Ее слова приводит РИА Новости.

"Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула Жан-Пьер, выступая на брифинге перед журналистами.

Жан-Пьер добавила, что Вашингтон остается привержен своей стратегии поддержки Киева, несмотря на возможные действия со стороны России.

Напомним, вчера Путин выступил со специальным обращением и заявил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер.

По его словам, 19 ноября 6 американскими ракетами ATACMS и 21 ноября британскими системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла удар новой ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" по украинскому Днепру.

Он добавил, что испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, и уточнил, что цели для поражения при дальнейших испытаниях новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для страны.

Добавим, этой ночью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Контекст

19 ноября президент России утвердил новую ядерную доктрину страны. Согласно ей, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.

Произошло это после того, как в СМИ появилась информация, что США разрешили Украине бить своими ракетами по территории РФ. При этом официального подтверждения этим данным до сих пор нет, в Белом доме отказались комментировать информацию.

Информацию ранее прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, но он тоже не стал прямо подтверждать, что получил разрешение на удары по территории России.

Между тем и в Великобритании не подтвердили и не опровергли сведения о том, что страна разрешит Украине наносить удары по территории России своими ракетами Storm Shadow.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что официального подтверждения информации о разрешении США на удары по РФ ракетами ATACMS нет. Однако, если это все же подтвердится, Россия намерена ответить на удары.

А позже в Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла первые удары ракетами ATACMS по Брянской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2190923-belyy-dom-i-minoborony-ssha-otreagirovali-na-pusk-rossiey-novoy-ballisticheskoy-rakety/

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