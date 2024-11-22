Токаев дал срочное поручение в связи с эскалацией вокруг Украины
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Президент Казахстана дал поручение принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил советник - пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает NUR.KZ.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю Администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины", - написал Берик Уали на своей официальной странице в Facebook.
По его словам, председатели палат парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах.
Положение дел в стране находится на личном контроле у президента.
"Для нашего государства главная стратегическая цель – сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка.
Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров", - отметил Берик Уали.
Как мы сообщали ранее, президент России Владимир Путин заявил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер. Он сообщил, что на днях по территории страны были нанесены ракетные удары. Это, с его слов, придало конфликту с Украиной иной характер.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2190915-tokaev-dal-srochnoe-poruchenie-v-svyazi-s-eskalaciey-vokrug-ukrainy/