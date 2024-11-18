Зеленский высказался о разрешении США на дальнобойные удары вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сделал заявление о разрешении на удары по территории России - накануне NYT сообщило, что США разрешили такие удары, передает NUR.KZ.

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Ранее американское издание NYT сообщило, что действующий президент США Джо Байден разрешил дальнобойные удары американским оружием по территории РФ.

"План усиления Украины - это План победы, который я представил партнерам. Одним из главных пунктов является дальнобойность нашей армии.

Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", - заявил Зеленский в своем обращении.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, рассказал о своем "плане победы", с которым он ездил в конце сентября в США. До сих пор этот план не был представлен официально и публично.

План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Одним из пунктов является снятие ограничений по ударам по территории РФ, совместное с партнерами уничтожение российской авиации, расширение использования дронов и ракет, доступа к разведданным союзников. Отмечалось, что этот пункт имеет тайное приложение.

Накануне The New York Times сообщило о том, что США разрешили Украине дальнобойные удары по России - решение принял Джо Байден. Однако, по информации FT, в Белом доме отказались комментировать данный вопрос.

Представитель переходной администрации Трампа заявил, что 47-й президент США может отменить решение своего предшественника.

Отметим, ранее издание DW сообщало, что в сентябре текущего года президент России Владимир Путин заявлял, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне.

Российский лидер отмечал, что Киев не сможет самостоятельно наносить такие удары, так как для этого ему потребуются данные со спутников, которыми Украина не располагает. Кроме того, Путин заявлял, что вносить полетные задания в эти ракетные системы также могут только военнослужащие НАТО.

Кроме того, сообщалось, что Россия меняет свою ядерную доктрину - об этом 25 сентября объявил Владимир Путин.

Также "Русская служба Би-Би-Си"писала, что Москва существенно расширяет список оснований для применения ядерного оружия. Эксперты указывали что это - реакция на дискуссию о возможном разрешении Украине применять западные ракеты для ударов вглубь России.