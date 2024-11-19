Путин утвердил новую ядерную доктрину России

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики России в области ядерного сдерживания. Изменения уже вступили в силу.

Был подписан соответствующий указ главы государства, пишет РИА Новости.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 19 ноября.

Сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов, следует из основ госполитики России в области ядерного сдерживания.

Там же указывается, что агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом.

Напомним, 17 ноября издание The New York Times сообщило, что США разрешили Украине дальнобойные удары по России ракетами ATACMS. В Белом доме от комментариев по данной ситуации отказались.

Информацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский - в своем обращении он высказался о принятом в США решении.

Между тем в Великобритании не подтвердили и не опровергли сведения о том, что страна разрешит Украине наносить удары по территории России своими ракетами Storm Shadow.

Эмоционально высказался о решении Байдена Дональд Трамп-младший - сын избранного президента США.

Позже в посольстве Китая в Вашингтоне высказались о возможном разрешении Байдена наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию о том, что США разрешили Украине бить своими ракетами ATACMS по территории РФ.

Представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что официального подтверждения информации о разрешении США на удары по РФ ракетами ATACMS нет. Однако, если это все же подтвердится, Россия намерена ответить на удары.

"Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", - заявила она.

В сентябре текущего года президент России Владимир Путин заявлял, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне. Российский лидер отмечал, что Киев не сможет самостоятельно наносить такие удары, так как для этого ему потребуются данные со спутников, которыми Украина не располагает. Кроме того, Путин заявлял, что вносить полетные задания в эти ракетные системы также могут только военнослужащие НАТО.

Также сообщалось, что Россия меняет свою ядерную доктрину - об этом 25 сентября объявил Владимир Путин.

"Русская служба Би-Би-Си" тогда писала, что Москва существенно расширяет список оснований для применения ядерного оружия. Эксперты указывали, что это - реакция на дискуссию о возможном разрешении Украине применять западные ракеты для ударов вглубь России.