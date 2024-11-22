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В ООН обратились к России и Украине после заявлений Путина

Опубликовано:

Стефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик. Фото: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на регулярном брифинге заявил, что организация призывает Украину и Россию к деэскалации конфликта, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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Запуск Россией новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" представитель ООН назвал "еще одним тревожным и провоцирующим событием".

"Ситуация разворачивается в неправильном направлении. Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги по деэскалации ситуации.

Мы хотим, чтобы этот конфликт был прекращен в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью", - заявил Дюжаррик.

Напомним, вчера, 21 ноября, Путин выступил со специальным обращением и заявил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер.

По его словам, 19 ноября 6 американскими ракетами ATACMS и 21 ноября британскими системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла удар новой ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" по украинскому Днепру.

Он добавил, что испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, и уточнил, что цели для поражения при дальнейших испытаниях новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для страны.

На ситуацию уже отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от президента РФ. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены эскалацией конфликта.

Зеленский заявил, что своими действиями Путин "каждый раз плюет в лицо тем, кто действительно хочет возобновления мира". Глава Украины призвал страны жестко отреагировать на действия России.

Между тем в НАТО заявили, что применение Россией новых баллистических ракет не изменит ход конфликта. В альянсе пообещали и дальше оказывать поддержку Украине.

Добавим, этой ночью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Контекст

19 ноября президент России утвердил новую ядерную доктрину страны. Согласно ей, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.

Произошло это после того, как в СМИ появилась информация, что США разрешили Украине бить своими ракетами по территории РФ. При этом официального подтверждения этим данным до сих пор нет, в Белом доме отказались комментировать информацию.

Информацию ранее прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, но он тоже не стал прямо подтверждать, что получил разрешение на удары по территории России.

Между тем и в Великобритании не подтвердили и не опровергли сведения о том, что страна разрешит Украине наносить удары по территории России своими ракетами Storm Shadow.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что официального подтверждения информации о разрешении США на удары по РФ ракетами ATACMS нет. Однако, если это все же подтвердится, Россия намерена ответить на удары.

А позже в Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла первые удары ракетами ATACMS по Брянской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2190935-v-oon-obratilis-k-rossii-i-ukraine-posle-zayavleniy-putina/

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