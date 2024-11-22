"Путин поднимает ставки": депутатов Украины отправили по домам из-за угроз удара по Верховной Раде

В Украине отменили заседания Верховной Рады из-за возможных ударов по зданию парламента. Об этом сообщил нардеп Тарас Батенко, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

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Как рассказал Батенко в эфире ток-шоу "Говорить великий Львів", народных депутатов проинформировали об угрозе в ближайшие дни ракетной атаки по зданию Верховной Рады.

"Нас информируют об угрозе в ближайшие дни ракетной атаки на Грушевского, 5. Это парламент Украины. Посмотрим, произойдет это или нет. Но мы все видим, что Путин максимально поднимает ставки для украинского населения. На это должны реагировать Украина и кроме нее международное сообщество", - заявил нардеп.

При этом нардеп Алексей Гончаренко заявил, что планировавшееся на этой неделе заседание Рады отменено, а ближайшее состоится только в декабре.

Депутатов предупредили о потенциальной угрозе удара по правительственному кварталу 22 ноября, подтвердили украинским изданиям парламентарии из разных фракций.