Кандидат в президенты США от Демпартии Камала Харрис заявила о готовности пройти тест на IQ - также она призвала сделать это и Дональда Трампа.

О готовности проверить свой IQ политик рассказала в интервью телеканалу CBS, пишет РИА Новости.

"Конечно. И я бы бросила ему вызов, чтобы он сделал то же самое. Но вот в чем дело, он есть, он, вы знаете, вот к чему он прибегнул. И я думаю, что он на самом деле становится все более нестабильным и неуравновешенным, и прибегнул к переходу на личности потому что у него на самом деле нет плана для американского народа", - заявила Харрис.

Издание отмечает, что ранее Дональд Трамп заявил, что у Харрис "очень низкий IQ" и призвал ее пройти тест на умственные способности.

В интервью кандидат от демократов указала на ряд бывших высокопоставленных сотрудников администрации Трампа, которые заявили, что он непригоден для должности президента.

Несколько дней назад кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в интервью CNN заявила, что считает кандидата от республиканцев Дональда Трампа фашистом.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вновь раскритиковал действующую администрацию, а главу государства и вице-президента назвал лузерами. Он также называл свою оппонентку Харрис угрозой демократии и худшим вице-президентом в истории.

А до этого в Висконсине Харрис раскритиковала заявления Трампа, что он является "отцом ЭКО". А также высказывания, что 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий, пытаясь отменить его поражение в 2020 году, было "днем любви".

До этого Харрис дала интервью консервативному телеканалу Fox News, которое представитель штаба Трампа охарактеризовала его как провальное.

Недавно политик раскритиковала Трампа за отказ поддержать повышение минимальной зарплаты.

Кроме того, на днях Камала Харрис заявила, что Владимир Путин мог бы "сидеть в Киеве", если бы президентом США был Дональд Трамп.

А действующий президент США Джо Байден призвал посадить Дональда Трампа за решетку, хотя прежде дистанцировался от расследований против республиканца, настаивая на независимости правосудия.

Кроме этого, несколько дней назад штаб кандидата Дональда Трампа подал в Федеральную избирательную комиссию США жалобу, в которой обвинил правящую в Британии Лейбористскую партию во вмешательстве в выборы в США на том основании, что ее активисты помогают вести кампанию сопернице Трампа Камале Харрис.

Добавим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.