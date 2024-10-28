Сторонник Трампа избил сотрудника избирательного участка из-за кепки

В американском штате Техас задержали мужчину, который ударил сотрудника избирательного участка за требование снять кепку в знак поддержки Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на американские СМИ, американца попросили снять головной убор, чтобы не нарушать местные правила политической агитации.

Согласно закону штата, гражданин не может носить одежду, значок или другой символ, относящийся к кандидату или политической партии, на избирательном участке и в 30 м от него. Отмечается, что подобные ограничения действуют еще в 20 штатах.

Мужчина снял кепку на входе, проголосовал и надел головной убор снова, не покидая помещение. Сотрудник участка сделал мужчине второе замечание и получил в ответ несколько ударов в лицо. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавшего уже арестовали.

Отметим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

Экс-глава США Дональд Трамп баллотируется на второй президентский срок. Свое решение участвовать в выборах президента США в 2024 году он озвучил еще летом 2022 года. А в начале прошлого года Трамп начал кампанию на выборах президента.

Его оппонент – действующий вице-президент США Камала Харрис. Она была выдвинута кандидатом в президентом после того, как Байден объявил о выходе из гонки.

Добавим, что СМИ, ссылаясь на усредненные данные опросов избирателей, пишут, что кандидаты в президенты почти сравнялись. Небольшое преимущество остается у Камалы Харрис. Отдать голос за нее готовы 48% избирателей, за республиканца — 46,6%.