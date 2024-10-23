"Закрыть" Трампа предложил Байден

Джо Байден призвал посадить Дональда Трампа за решетку, хотя прежде дистанцировался от расследований против республиканца, настаивая на независимости правосудия, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на американские СМИ, президент Джо Байден призвал "политически посадить" кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа.

Заявление Байден сделал во время посещения предвыборного штаба Демократической партии в штате Нью-Гэмпшир.

"Мы должны посадить его за решетку. Политически посадить. Закрыть его. Вот что мы должны сделать", - сказал Джо Байден

Однако издание отмечает, что прежде Байден, будучи президентом США, всегда подчеркнуто дистанцировался проводимых Минюстом расследований в отношении Трампа, объясняя, что в уголовных делах против республиканца нет политических мотивов.

И нынешние комментарии политика резко контрастируют не только с его предыдущими словами, но и действиями кандидата от демократов Камалы Харрис - на митингах она якобы пыталась помешать собравшимся скандировать "посадите его" в отношении Трампа и отмечала, что Минюст действует независимо.

Байден, по данным издания, также выразил уверенность в том, что благодаря постановлению Верховного суда об иммунитете, Трамп уверен в праве "если возникнет необходимость, фактически устранить, физически устранить, застрелить, убить того, кто, по его мнению, представляет для него угрозу".

"Я знаю, это звучит странно. Кажется, что если бы я сказал это пять лет назад - вы бы меня посадили", - добавил он.

Отмечается, что Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, по самым тяжелым из них ему грозит 20 лет заключения. Его подозревают в хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов, в подлоге финансовой документации (или "дело Сторми Дэниелс"), в беспорядках в Капитолии в январе 2021 года, в попытке отменить итоги выборов в 2020 году. Политик называл претензии следователей попыткой Демократической партии избавиться от него.

На днях сообщалось, что на Дональда Трампа подали в суд за клевету. Речь идет о якобы клевете в адрес пятерых осужденных, которую Трамп, предположительно, озвучил на дебатах с конкуренткой от демократов Камалой Харрис. Осужденные требуют компенсацию от Трампа, но точную сумму требований не называют и оставляют на усмотрение суда.

Напомним, в мае 2023 года суд признал Дональда Трампа виновным в сексуальном домогательстве. Бывшего президента США Дональда Трампа оправдали по делу об изнасиловании в 1996 году, но признали виновным в сексуальном домогательстве и клевете. Такое решение вынес суд присяжных в Нью-Йорке.

Добавим также, что против Дональда Трампа возбуждено еще одно уголовное дело. Оно касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффордс).

Согласно материалам дела, перед президентскими выборами в 2016 году через адвоката Трампа порнозвезде выплатили 130 тысяч долларов, чтобы Дэниелс молчала о сексе с ним десятью годами ранее. Отмечается, что выплата сама по себе не была незаконной. Однако Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги - в штате Нью-Йорк это считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

К слову, Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, против которого судом было официально открыто уголовное дело.