Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами во время митинга

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь раскритиковал действующую администрацию, а главу государства и вице-президента назвал лузерами.

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Эти заявления Трамп сделал во время предвыборного митинга в штате Джорджия, передает РИА Новости.

"Джимми Картер теперь счастливейший человек, потому что его администрация выглядит блестяще по сравнению с этими двумя лузерами", - сказал политик.

Он также добавил, что видел экс-президента Картера на досрочном голосовании.

"Думаю, он проголосовал за меня", - заявил Трамп.

Еще, как пишет издание, в ходе митинга кандидат в президенты заявил, что Харрис "понятия не имеет о том, что такое экономика".

Отметим, что кандидаты в президенты США в преддверии выборов периодически делают резкие высказывания в сторону друг друга.

Например, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал свою оппонентку Камалу Харрис угрозой демократии и худшим вице-президентом в истории.

А до этого в Висконсине Харрис раскритиковала заявления Трампа о том, что он является "отцом ЭКО". А также высказывания о том, что 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий, пытаясь отменить его поражение в 2020 году, было "днем любви".

До этого Харрис дала интервью консервативному телеканалу Fox News, которое представитель штаба Трампа охарактеризовала его как провальное.

Недавно политик раскритиковала Трампа за отказ поддержать повышение минимальной зарплаты.

Кроме того, на днях Камала Харрис заявила, что Владимир Путин мог бы "сидеть в Киеве", если бы президентом США был Дональд Трамп.

А действующий президент США Джо Байден призвал посадить Дональда Трампа за решетку, хотя прежде дистанцировался от расследований против республиканца, настаивая на независимости правосудия.

Несколько дней назад штаб кандидата Дональда Трампа подал в Федеральную избирательную комиссию США жалобу, в которой обвинил правящую в Британии Лейбористскую партию во вмешательстве в выборы в США на том основании, что ее активисты помогают вести кампанию сопернице Трампа Камале Харрис.