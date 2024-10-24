Выборы президента США: Камала Харрис назвала Дональда Трампа фашистом

Камала Харрис и Дональд Трамп продолжают обмениваться резкими высказываниями в адрес друг друга. На этот раз Харрис назвала Трампа фашистом.

Как сообщает NBC, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в интервью CNN заявила, что считает кандидата от республиканцев Дональда Трампа фашистом.

Такие высказывания прозвучали от Харрис, когда она комментировала заявление бывшего руководителя аппарата Белого дома Джона Келли, который заявил, что Трамп "соответствует общему определению фашиста". По словам Джона Келли, в частных беседах бывший президент США Трамп якобы "восхищался диктаторами и говорил, что хотел бы иметь таких же преданных генералов, как у Адольфа Гитлера".

"Мы должны очень серьезно отнестись к тем людям, которые знали его лучше всех", - подчеркнула Харрис, имея в виду многочисленных бывших коллег Трампа.

Во время интервью на уточняющий вопрос журналиста Андерсона Купера, считает ли Харрис Трампа фашистом, она ответила: "Да, считаю".

В свою очередь Трамп написал в соцсети X, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис "видит, что проигрывает", и отсюда - такие резкие высказывания.

"Камала Харрис видит, что проигрывает, и проигрывает очень сильно. Поэтому теперь она все больше и больше повышает градус своей риторики, доходя до того, что называет меня Адольфом Гитлером и всем остальным, что приходит в ее извращенную голову. Это она представляет угрозу демократии и не подходит на пост президента США. И опросы - тому подтверждение!" - заявил Трамп в своем посте.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вновь раскритиковал действующую администрацию, а главу государства и вице-президента назвал лузерами. Он также называл свою оппонентку Харрис угрозой демократии и худшим вице-президентом в истории.

А до этого в Висконсине Харрис раскритиковала заявления Трампа, что он является "отцом ЭКО". А также высказывания, что 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий, пытаясь отменить его поражение в 2020 году, было "днем любви".

До этого Харрис дала интервью консервативному телеканалу Fox News, которое представитель штаба Трампа охарактеризовала его как провальное.

Недавно политик раскритиковала Трампа за отказ поддержать повышение минимальной зарплаты.

Кроме того, на днях Камала Харрис заявила, что Владимир Путин мог бы "сидеть в Киеве", если бы президентом США был Дональд Трамп.

А действующий президент США Джо Байден призвал посадить Дональда Трампа за решетку, хотя прежде дистанцировался от расследований против республиканца, настаивая на независимости правосудия.

Кроме этого, несколько дней назад штаб кандидата Дональда Трампа подал в Федеральную избирательную комиссию США жалобу, в которой обвинил правящую в Британии Лейбористскую партию во вмешательстве в выборы в США на том основании, что ее активисты помогают вести кампанию сопернице Трампа Камале Харрис.

Добавим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.