"Камала, ты уволена": Трамп назвал Харрис худшим вице-президентом в истории

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал своею оппонентку Камалу Харрис угрозой демократии и назвал ее худшим вице-президентом в истории, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По данным издания, экс-президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Пенсильвания заявил, что кандидат от демократов Камала Харрис угрожает демократии, поскольку она неправомерно получила номинацию от партии.

"Харрис - угроза демократии. То, каким образом она взяла верх. Они называют меня угрозой демократии, но это она угроза. Она не должна была быть кандидатом, кандидата следовало выбрать честно, а не просто передать ей", – заявил политик.

Он назвал Харрис худшим вице-президентом в истории и высказал мнение, что в мире над ней смеются, пишет сайт.

"Ты [плохой] вице-президент. Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, убирайся отсюда к черту", – добавил Трамп.

Напомним, ранее Камала Харрис выступала на двух митингах в Висконсине, штате, где избиратели пока не отдали преимущества ни одному из кандидатов. Она заявила, что американцы "измотаны газлайтингом" Трампа.

До этого Харрис раскритиковали в штабе Трампа после "провального" интервью. Вице-президент выступила с ним на консервативном канале Fox News.

Ранее в борьбе за голоса избирателей Трамп назвал себя "отцом ЭКО", хотя именно республиканцы в Конгрессе дважды голосовали против закона, защищающего ЭКО.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.