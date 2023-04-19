Племянник Кеннеди официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Alessandro Bremec/NurPhoto via Getty Images

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший официально объявил, что баллотируется на пост главы государства в 2024 году, передает ABC News.

"Я пришел сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов", – сказал Роберт Кеннеди-младший.

69-летний сын бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди выдвинул свою кандидатуру в Бостоне.

"Моя миссия в течение следующих 18 месяцев этой кампании и на протяжении всего моего президентства будет заключаться в том, чтобы положить конец коррумпированному слиянию государственной и корпоративной власти, которое сейчас угрожает навязать нашей стране новый вид корпоративного феодализма", – цитирует его Fox News.

По информации издания, Кеннеди-младший является противником вакцин и основателем Children's Health Defense, некоммерческой организации, известной в основном антипрививочной активностью.

Напомним, двумя неделями ранее Кеннеди-младший подал заявку на участие в выборах президента США.

Конкуренцию ему может составить экс-глава США Дональд Трамп. Также бывший представитель США при ООН, однопартиец Трампа Никки Хейли объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства в 2024 году.

Между тем действующий американский лидер Джо Байден тоже собирается баллотироваться на второй срок. Это подтвердили в Белом доме, хотя официального заявления о начале его кампании еще не было.

Добавим, согласно информации на сайте Госдепартамента Луизианы, президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы или решит в них не участвовать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017472-plemyannik-kennedi-ofitsialno-obyavil-ob-uchastii-v-vyborah-prezidenta-ssha-v-2024-godu/