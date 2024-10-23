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Новости русской службы Би-би-си

Трамп обвинил британских лейбористов во вмешательстве в выборы в США

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Spencer Platt / Getty Images

За две недели до выборов президента США штаб кандидата Дональда Трампа подал в Федеральную избирательную комиссию США жалобу, в которой обвинил правящую в Британии Лейбористскую партию во вмешательстве в выборы в США на том основании, что ее активисты помогают вести кампанию сопернице Трампа Камале Харрис.

«Британцы идут!» — так озаглавлено заявление штаба Трампа о подаче жалобы. В самом заявлении и тексте жалобы авторы напоминают о событиях Войны за независимость 1775–1783 гг., в которой американские колонии сражались с британской армией.

«Крайне левая Лейбористская партия вдохновляет Камалу на опасную либеральную политику и риторику. В последние несколько недель она рекрутировала и послала своих членов вести кампанию Камалы в критически важных штатах, пытаясь повлиять на наши выборы», — говорится в заявлении.

Штаб Трампа подразумевает, что Лейбористская партия оплачивает работу своих волонтеров на выборах в США, что запрещено американскими законами.

По имеющимся у Би-би-си сведениям и согласно информации, опубликованной другими СМИ, лейбористы отправились в США как частные лица и работают бесплатно — а это законом не запрещено.

В тексте жалобы штаб Трампа просит Федеральную избирательную комиссию немедленно расследовать «грубое иностранное вмешательство в президентские выборы 2024 года в форме явного незаконного вклада иностранцев в кампанию, сделанного Лейбористской партией Соединенного Королевства».

В жалобе штаб Трампа ссылается на сообщения нескольких ведущих газет США и Британии о помощи лейбористов Камале Харрис и на пост высокопоставленной сотрудницы Лейбористской партии Софии Патель в сети Линкдин — «сейчас, очевидно, удаленный», как пишут авторы жалобы.

Они приводят скриншот поста, взятый ими не непосредственно из Линкдин, а из твита популярного британского политического аккаунта в сети Х.

В нем Патель будто бы объявляла набор добровольцев на вакантные 10 из 100 мест в команде, которая отправляется работать на выборах в четырех штатах: Северной Каролине, Неваде, Пенсильвании и Вирджинии. Этим десяти, которых искала Патель, предстояло ехать в Северную Каролину.

Заявки в скриншоте поста предлагается слать на адрес электронной почты, название которого переводится как «лейбористы за Харрис».

Позже, как говорится в жалобе, британская газета Telegraph сообщила, что 2 августа Патель разослала сотрудникам аппарата Лейбористской партии имейл, в котором спрашивала, есть ли желающие «помочь нашим друзьям за океаном избрать первую женщину-президента» и призывала «показать этим янки, как выигрывать выборы»

Штаб Трампа отмечает, что, согласно законам и постановлениям Федеральной избирательной комиссии, иностранцы могут участвовать в предвыборных кампаниях в США, но им запрещено получать за это деньги и руководить мероприятиями в рамках кампаний.

В публикации Telegraph, на которую ссылается штаб Трампа, говорилось, что волонтеры от Лейбористской партии должны будут взять отпуск, сами купить билеты в США и арендовать машины, а Демократическая партия только обеспечит их жильем.

По имеющимся у Би-би-си сведениям из аппарата Лейбористской партии, партия не оплачивает работу своих активистов на американских выборах — они отправились туда как частные лица.

Как отмечает редактор Би-би-си по Северной Америке Сара Смит, в факте сотрудничества Лейбористской партии Великобритании с Демократической партией США нет ничего нового — они делают это давно, регулярно и открыто, как и британские тори с республиканцами.

«Десятилетиями они [лейбористы] ездили в Америку — и чтобы помочь, и чтобы, возможно, чему-то научиться. Демократы часто возвращали долг благодарности. Британская Консервативная партия и американские республиканцы тоже часто контактируют», — пишет Сара Смит.

«[Но] даже если Трамп и не прав относительно незаконности участия Лейбористской партии в предвыборной кампании Харрис-Уолза, этот конфликт в случае, если его переизберут в президенты, вряд ли улучшит отношения Трампа с премьер-министром Киром Стармером», — полагает редактор Би-би-си.

Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2177621-tramp-obvinil-britanskih-leyboristov-vo-vmeshatelstve-v-vybory-v-ssha/

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