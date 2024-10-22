"Путин сидел бы в Киеве": Харрис упрекнула Трампа в поддержке России

Камала Харрис заявила, что Владимир Путин мог бы "сидеть в Киеве", если бы президентом США был Дональд Трамп, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, кандидат в президенты США и действующий вице-президент страны Камала Харрис высказалась о возможном влиянии Дональда Трампа в случае его победы в президентских выборах на войну в Украине.

"Он сказал, Дональд Трамп, я решу вопрос Украины и России за один день. Прочтите и поймите, что он говорит. Он сдастся", - сказала Харрис накануне в Мичигане.

Также Харрис упомянула президента России Владимира Путина.

"Он бы заставил Украину отказаться от борьбы с агрессором, нарушающим ее суверенитет. Если бы Дональд Трамп был президентом, Владимир Путин сидел бы в Киеве, и понятно, что это означало бы для Америки и нашего положения в мире", - заявила Камала Харрис.

Накануне сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что угрожал Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину". До этого Трамп неоднократно высказывался на тему войны в Украине.

В августе Трамп признался, что рассчитывает в случае своего переизбрания вновь "поладить" с российским лидером. По его словам, такое развитие событий имело бы крайне позитивное значение. Помимо этого, Трамп заявил, что в случае прихода к власти он намерен начать свою работу с урегулирования конфликта в Украине.

Также Трамп отреагировал на слова Владимира Путина о том, что Харрис является фаворитом Москвы на грядущих выборах.

Кроме того, Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "лучшим торговцем в истории". Тогда он высказал мнение, что Зеленский хочет, чтобы победу на грядущих выборах одержала кандидат от демократов Камала Харрис, поскольку Украина получает от них финансовую помощь.

Через несколько дней после этого Трамп и Зеленский встретились в Нью-Йорке. Подробности той встречи сообщала Русская служба Би-би-си. Недавно Дональд Трамп также упрекнул Владимира Зеленского в том, что он позволил начаться войне в Украине.

Добавим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.