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Стало известно содержание письма, оставленного Байденом Трампу в кабинете Белого дома

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Дональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: Chip Somodevilla / POOL / AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп раскрыл содержание напутственного письма, оставленного его предшественником Дональдом Трампом в Овальном кабинете, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Письмо Трамп обнаружил в Овальном кабинете сразу после инаугурации. Согласно телеканалу, текст письма гласит следующее:

"Покидая этот священный пост, я желаю вам и вашей семье всего наилучшего в ближайшие четыре года. Американский народ и люди во всем мире ждут от Белого дома устойчивости в неизбежных бурях истории, и я молюсь о том, чтобы грядущие годы стали временем процветания, мира и благодати для нашей страны.

Да благословит вас Бог и направит вас так же, как Он благословил и направит нашу любимую страну с момента ее основания", – говорится в письме.

Письмо подписано Джо Байденом и датировано 20 января 2025 года. На конверте письма значилась цифра 47 – таким по счету стал президент Трамп.

"Это было очень хорошее, немного вдохновляющее письмо. Я оценил", – прокомментировал Трамп напутствие Байдена.

Как отмечает телеканал, президентская традиция оставлять письмо своему преемнику началась в 1989 году, когда Рональд Рейган покинул Белый дом после двух сроков пребывания у власти, и его место занял Джордж Буш-старший. Традиция сохранилась и по сей день благодаря президентам Биллу Клинтону, Джорджу Бушу-младшему, Бараку Обаме, Трампу и Байдену.

"Однако Байден был первым президентом, оказавшимся в уникальном положении, написав письмо тому, кто является одновременно его преемником и предшественником, который оставил ему записку четырьмя годами ранее", – отмечает телеканал.

При этом сам Байден отказался разглашать содержание написанного Трампом, назвав это личной информацией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214309-stalo-izvestno-soderzhanie-pisma-ostavlennogo-baydenom-trampu-v-kabinete-belogo-doma/

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