Харрис раскритиковали в штабе Трампа после "провального" интервью

В среду кандидат в президенты США Камала Харрис дала интервью консервативному телеканалу Fox News, которое представитель штаба Трампа охарактеризовала провальным, передает NUR.KZ.

В среду на телеканале Fox News вышло интервью кандидата в президенты США Камалы Харрис политическому ведущему Брету Байеру. Стороны обсудили проблему незаконной иммиграции, период президентства Трампа и другие вопросы.

Издание The New York Times отмечает, что согласие на интервью консервативному каналу Fox News уже было рискованным для Камалы Харрис.

По словам авторов, оно стало "проверкой ее способности вести потенциально спорную беседу в недружелюбной обстановке", так как интервью ведущих телеканала с представителями Демократической партии не раз сопровождались резкими перепалками.

Для кандидата в президенты от Демократической партии выступление на Fox News - это как попасть в логово льва, пишут авторы. В среду "львом" был политический ведущий канала Байер, который неоднократно перебивал вице-президента и пытался ее перекричать.

Из тех аспектов, что Харрис все-таки удалось донести до аудитории, авторы отмечают ясную попытку дистанцироваться от Байдена после того, как ее спросили, чем будет отличаться ее администрация.

"Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена", - ответила она, добавив, что она представляет другое поколение лидеров и будет решать такие вопросы, как жилье и малый бизнес, другими способами.

Авторы статьи отмечают, что интервьюер постоянно перебивал Харрис, едва она начинала отвечать на его вопросы, и это не могли не заметить и зрители канала. В конечном итоге, пишут они, ведущий принес извинения за то, что не позволял Харрис отвечать на заданные им же вопросы.

В свою очередь, после выхода интервью Камалы Харрис на Fox News пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт охарактеризовала вышедшее его совершенно провальным.

"Интервью Камалы Харрис с Бретом Байером было катастрофой. Камала сердилась, защищалась и отказывалась от ответственности за проблемы, с которыми сталкиваются американцы", — написала Кэролайн Ливитт в соцсети Х.

Ливитт добавила, что Харрис не смогла дать прямого ответа ни на один вопрос, "потому что у нее нет ответов".

"Вся предвыборная кампания Камалы основана на лжи о президенте Трампе", - заявила Ливитт.

Раз Камала Харрис не смогла выдержать давления интервьюера Fox News, она определенно не сможет выдержать давления на посту президента Соединенных Штатов, резюмировала представитель предвыборного штаба Трампа в своей публикации.

Добавим, 16 октября американские СМИ опубликовали результаты опросов перед выборами президента Соединенных Штатов Америки - Трамп опережает Харрис лишь в семи "колеблющихся" штатах.

В борьбе за голоса избирателей Трамп назвал себя "отцом ЭКО", хотя именно республиканцы в Конгрессе дважды голосовали против закона, защищающего ЭКО. А Харрис опубликовала заключение врачей о состоянии ее здоровья. Как писала Русская служба Би-би-си, она надеется, что этот шаг поможет ей оказать дополнительное давление на ее соперника, 78-летнего Дональда Трампа.

При этом ранее сообщалось, что избиратели латиноамериканского происхождения - это значительная часть электората Демократической партии США. И, по данным Русской службы BBC, их настораживают заявления республиканцев о том, что кандидат в президенты Камала Харрис якобы придерживается крайне левых взглядов.

Дональд Трамп, в свою очередь, недавно заявил, что победил в двух последних дебатах – Байденом и Харрис, а также, по его словам, он лидирует в опросах среди населения.

Мы также писали, что ранее экс-президент США вернулся в городок Батлер в штате Пенсильвания для продолжения предвыборного митинга, который 13 июля закончился для него попыткой покушения. На мероприятии его публично поддержал миллиардер Илон Маск.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.